СМИ: «„Манчестер Сити“ согласовал с „Тоттенхэмом“ трансфер Уокера за £50 млн»

Английские источники утверждают, что переговоры «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» о трансфере защитника лондонцев Кайла Уокера значительно продвинулись. Сообщается, что стороны уже согласовали переход 27-летнего футболиста.

«Горожане» заплатят «шпорам» 45 млн фунтов плюс еще 5 млн фунтов в качестве бонусов.

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассчитывает, что затянувшаяся трансферная сага завершится до начала американского турне лондонского коллектива (23 июля).