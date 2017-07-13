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СМИ: «„Манчестер Сити“ согласовал с „Тоттенхэмом“ трансфер Уокера за £50 млн»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Уокер Кайл
Сегодня, 16:50 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Английские источники утверждают, что переговоры «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» о трансфере защитника лондонцев Кайла Уокера значительно продвинулись. Сообщается, что стороны уже согласовали переход 27-летнего футболиста.

«Горожане» заплатят «шпорам» 45 млн фунтов плюс еще 5 млн фунтов в качестве бонусов.

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассчитывает, что затянувшаяся трансферная сага завершится до начала американского турне лондонского коллектива (23 июля).

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