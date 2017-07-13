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Президент «Ромы»: «Манолас и Наингголан никуда не уйдут»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Манолас Константинос, Наингголан Раджа
Сегодня, 17:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Ромы» Джеймс Палотта заверил, что футболисты римлян Костас Манолас и Раджа Наингголан не покинут команду этим летом.

«Наингголан и Манолас никуда не уйдут. Мы сделали те трансферы, которые были необходимы для финансового fair play. Мончи держит все под контролем.

У нас есть лучший полузащитник в Серии А, а с возвращением Флоренци „Рома“ станет еще сильнее. 

Тотти? Пока ничего не решено».

По слухам, по новому контракту Наингголан будет зарабатывать 5 млн евро в год.

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