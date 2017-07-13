Президент «Ромы»: «Манолас и Наингголан никуда не уйдут»

Президент «Ромы» Джеймс Палотта заверил, что футболисты римлян Костас Манолас и Раджа Наингголан не покинут команду этим летом.

«Наингголан и Манолас никуда не уйдут. Мы сделали те трансферы, которые были необходимы для финансового fair play. Мончи держит все под контролем.

У нас есть лучший полузащитник в Серии А, а с возвращением Флоренци „Рома“ станет еще сильнее.

Тотти? Пока ничего не решено».

По слухам, по новому контракту Наингголан будет зарабатывать 5 млн евро в год.