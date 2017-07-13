Агент Перишича встретился с руководством «Интера», чтобы обсудить переход игрока в МЮ

Полузащитник «Интера» Иван Перишич по-прежнему хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», однако итальянский клуб не желает отпускать его дешевле, чем за 48 млн фунтов (почти 55 млн евро).

Манкунианцы намерены подписать хорватского хавбека до отлета «Интера» на сборы в Китай, и с этой целью агент Перишича встретился с руководством «нерадзурри», стараясь ускорить процесс и попросить ответственных за трансферы людей умерить свои требования.

Наставник «Интера» Лучано Спаллетти ранее сообщал, что рассчитывает на 28-летнего футболиста.