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Агент Перишича встретился с руководством «Интера», чтобы обсудить переход игрока в МЮ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Ман Юнайтед, Перишич Иван
Сегодня, 10:31 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Интера» Иван Перишич по-прежнему хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», однако итальянский клуб не желает отпускать его дешевле, чем за 48 млн фунтов (почти 55 млн евро).

Манкунианцы намерены подписать хорватского хавбека до отлета «Интера» на сборы в Китай, и с этой целью агент Перишича встретился с руководством «нерадзурри», стараясь ускорить процесс и попросить ответственных за трансферы людей умерить свои требования.

Наставник «Интера» Лучано Спаллетти ранее сообщал, что рассчитывает на 28-летнего футболиста.

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