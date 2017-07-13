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«Милан» заплатит за Бонуччи 40 млн евро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Ювентус, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 17:10 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Трансфер защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обойдется «Милану» в 40 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время руководители клубов проведут очередную встречу, на которой будут улажены последние детали перехода футболиста.
Ранее сообщалось, что «Милан» согласовал контракт с Бонуччи с окладом в 7 миллионов евро в год.
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Желаю Милану удачи в этом сезоне,с таким составом они обязаны попадать в ЛЧ.