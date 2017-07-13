«Милан» заплатит за Бонуччи 40 млн евро

Трансфер защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обойдется «Милану» в 40 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время руководители клубов проведут очередную встречу, на которой будут улажены последние детали перехода футболиста.

Ранее сообщалось, что «Милан» согласовал контракт с Бонуччи с окладом в 7 миллионов евро в год.