30
СМИ: «„Манчестер Юнайтед“ предложил Морате почти 13 млн евро за сезон»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Реал, Мората Альваро
Сегодня, 12:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить форварда «Реала» Альваро Морату. По сообщениям испанских СМИ, манкунианцы готовы платить 24-летнему футболисту почти 13 миллионов евро за сезон.
Отмечается, что сделка пока так и не состоялась по вине «королевского клуба», руководство которого не желает отпускать игрока.
Напомним, что футболистом также интересуется «Челси».
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы заплатить «Реалу» за футболиста 75 млн евро.
Другие материалы по теме:
06:59 Слухи «Рома» предложила «Лестеру» £ 30 млн за Мареза 9
04:53 Слухи «Кротоне» интересуется хавбеком «Зенита» Маурисио 3
60
Или войдите через
Рэшфорд универсален, так что место в составе не потеряет.