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СМИ: «„Манчестер Юнайтед“ предложил Морате почти 13 млн евро за сезон»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Реал, Мората Альваро
Сегодня, 12:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить форварда «Реала» Альваро Морату. По сообщениям испанских СМИ, манкунианцы готовы платить 24-летнему футболисту почти 13 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что сделка пока так и не состоялась по вине «королевского клуба», руководство которого не желает отпускать игрока. 

Напомним, что футболистом также интересуется «Челси».

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы заплатить «Реалу» за футболиста 75 млн евро.

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