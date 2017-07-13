СМИ: «„Манчестер Юнайтед“ предложил Морате почти 13 млн евро за сезон»

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить форварда «Реала» Альваро Морату. По сообщениям испанских СМИ, манкунианцы готовы платить 24-летнему футболисту почти 13 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что сделка пока так и не состоялась по вине «королевского клуба», руководство которого не желает отпускать игрока.

Напомним, что футболистом также интересуется «Челси».

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы заплатить «Реалу» за футболиста 75 млн евро.