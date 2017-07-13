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Харт должен перейти в «Вест Хэм» в ближайшие несколько дней
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Манчестер Сити, Харт Джо
Сегодня, 22:21 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт в ближайшие несколько дней должен стать игроком «Вест Хэма». Речь идет об аренде на один сезон, а затем у «молотков» будет право выкупа футболиста. В данный момент лондонский клуб активно работает над трансфером.
Харт после прихода Хосепа Гвардиолы оказался не нужен «Сити» и прошлый сезон провел в аренде в «Торино». С учетом покупки вратаря Эдерсона шансов у Харта вернуться в основу «горожан» практически нет.
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