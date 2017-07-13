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«Милан» достиг принципиального соглашения с Бонуччи
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Ювентус, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 20:49 | Источник: Твиттер Танкреди Палмери | Редакция: Дмитрий Кристя
«Милан» достиг принципиального соглашения с центральным защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в своем «твиттере».
По слухам, «россонери» заплатят за 30-летнего игрока 40 или 45 млн евро, а сам Бонуччи будет зарабатывать 7 млн евро в год.
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