«Милан» достиг принципиального соглашения с Бонуччи

«Милан» достиг принципиального соглашения с центральным защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в своем «твиттере».

По слухам, «россонери» заплатят за 30-летнего игрока 40 или 45 млн евро, а сам Бонуччи будет зарабатывать 7 млн евро в год.