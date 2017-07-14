Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

В четверг прошли первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2017/18.

12 июля

«Интер» Баку (Азербайджан) – «Фола Эш» (Люксембург) 1:0

Гол : Сеидов 90

13 июля

«Иртыш» (Казахстан) – «Црвена Звезда» (Сербия) 1:1

Голы : Живкович 90+3 (пенальти) — Боакье 51 (пенальти)

«Кайрат» (Казахстан) – «Скендербеу» (Албания) 1:1

Голы : Гоу 9 — Ахметов 71 (автогол)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – КР (Исландия) 3:1

Голы : Шоенфелд 65, Кьяртанссон 78, Азили 82 — Палмасон 58

«Работнички» (Македония) – «Динамо» Минск (Беларусь) 1:1

Голы: Найденов 90+2 (пенальти) — Хващинский 53

«Ружомберок» (Словакия) – «Бранн» (Норвегия) 0:1

Гол : Акоста 47

«Шкендия» (Македония) – ХИК (Финляндия) 3:1

Голы : Ибраими 45 (пенальти), 59, 64 (пенальти) — Джаллоу 35

«Нымме Калью» (Эстония) – «Видеотон» (Венгрия) 0:3

Голы : Паткаи 8, Шчепович 47 (пенальти), 74 (пенальти)

«Брондбю» (Дания) – ВПС (Финляндия) 2:0

Голы : Пукки 17, Фискер 29

«Альтах» (Австрия) – «Динамо» Брест (Беларусь) 1:1

Голы : Нутц 49 — Веретило 75

«Лиепая» (Латвия) – «Судува» (Литва) 0:2

Голы : Вербикас 18, Лаукжемис 74

«Хеугесунн» (Норвегия) – «Лех» (Польша) 3:2

Голы : Абди 24, Хайрадинович 71, Ибрахим 73 — Маевски 75, Евтич 90+3 (пенальти)

«Аполлон» (Кипр) – «Заря» (Молдова) 3:0

Голы : Шембри 10, да Силва 21 (пенальти), Педро 28

«Эстерсунн» (Швеция) – «Галатасарай» (Турция) 2:0

Голы : Годдос 68, Хопкатт 90+2

«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Одд» (Норвегия) 0:1

Гол : Оксеан 42

«Габала» (Азербайджан) – «Ягеллония» (Польша) 1:1

Голы : Жозеф-Монроз 47 — Романчук 15

«Астра» (Румыния) – «Зира» (Азербайджан) 3:1

Голы : Ионица 31, Дандя 55, Ле Таллек 74 — Садиков 34

«Валлета» (Мальта) – «Утрехт» (Нидерланды) 0:0

«Прогрес Нидеркорн» (Люксембург) – АЕЛ (Кипр) 0:1

Гол : Арруабаррена 66

«Бейтар» (Израиль) — «Ботев» (Болгария) 1:1

Голы : Хила 11 — Юсеин 73

«Норрчепинг» (Швеция) – «Тракай» (Литва) 2:1

Голы : Андерссон 32, Холмберг 61 — Максимов 66

«Слован» (Словакия) – «Люнгбю» (Дания) 0:1

Гол : Кьяер 74

«Хайдук» (Хорватия) – «Левски» (Болгария) 1:0

Гол : Футач 24 (пенальти)

«Штурм» (Австрия) – «Младость Подгорица» (Черногория) 0:1

Гол : Кркотич 2 (пенальти)

«Тренчин» (Словакия) – «Бней Ехуда» (Израиль) 1:1

Голы : Паур 59 — Валскис 3

«Железничар» (Босния и Герцеговина) – АИК (Швеция) 0:0

«Корк Сити» (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр) 0:1

Гол : Труйолс 70

«Абердин» (Шотландия) – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) 1:1

Голы : Кристи 18 — Маркович 69

«Осиек» (Хорватия) – «Люцерн» (Швейцария) 2:0

Голы : Еюпи 66, Грезда 79

«Панионис» (Греция) – «Горица» (Словения) 2:0

Голы : Ешиль 12, 47

«Шемрок Роверс» (Ирландия) – «Млада Болеслав» (Чехия) 2:3

Голы : Бюрке 48, 90+2 — Мебрахту 35, 63, Храмоста 88

«Ференцварош» (Венгрия) – «Митьюлланд» (Дания) 2:4

Голы : Ботка 22, Варга 42 — Поульсен 45+1, 67 (оба — с пенальти), 61, Онуачу 90

«Валюр» (Исландия) - «Домжале» (Словения) 1:2

Голы : Ларуссон 36 (с пенальти) — Репас 23, Ибричич 73 (пен).

Накануне матчи этой же стадии состоялись и в Лиге чемпионов.