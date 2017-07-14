Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Европы
В четверг прошли первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2017/18.
12 июля
«Интер» Баку (Азербайджан) – «Фола Эш» (Люксембург) 1:0
Гол: Сеидов 90
13 июля
«Иртыш» (Казахстан) – «Црвена Звезда» (Сербия) 1:1
Голы: Живкович 90+3 (пенальти) — Боакье 51 (пенальти)
«Кайрат» (Казахстан) – «Скендербеу» (Албания) 1:1
Голы: Гоу 9 — Ахметов 71 (автогол)
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – КР (Исландия) 3:1
Голы: Шоенфелд 65, Кьяртанссон 78, Азили 82 — Палмасон 58
«Работнички» (Македония) – «Динамо» Минск (Беларусь) 1:1
Голы: Найденов 90+2 (пенальти) — Хващинский 53
«Ружомберок» (Словакия) – «Бранн» (Норвегия) 0:1
Гол: Акоста 47
«Шкендия» (Македония) – ХИК (Финляндия) 3:1
Голы: Ибраими 45 (пенальти), 59, 64 (пенальти) — Джаллоу 35
«Нымме Калью» (Эстония) – «Видеотон» (Венгрия) 0:3
Голы: Паткаи 8, Шчепович 47 (пенальти), 74 (пенальти)
«Брондбю» (Дания) – ВПС (Финляндия) 2:0
Голы: Пукки 17, Фискер 29
«Альтах» (Австрия) – «Динамо» Брест (Беларусь) 1:1
Голы: Нутц 49 — Веретило 75
«Лиепая» (Латвия) – «Судува» (Литва) 0:2
Голы: Вербикас 18, Лаукжемис 74
«Хеугесунн» (Норвегия) – «Лех» (Польша) 3:2
Голы: Абди 24, Хайрадинович 71, Ибрахим 73 — Маевски 75, Евтич 90+3 (пенальти)
«Аполлон» (Кипр) – «Заря» (Молдова) 3:0
Голы: Шембри 10, да Силва 21 (пенальти), Педро 28
«Эстерсунн» (Швеция) – «Галатасарай» (Турция) 2:0
Голы: Годдос 68, Хопкатт 90+2
«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Одд» (Норвегия) 0:1
Гол: Оксеан 42
«Габала» (Азербайджан) – «Ягеллония» (Польша) 1:1
Голы: Жозеф-Монроз 47 — Романчук 15
«Астра» (Румыния) – «Зира» (Азербайджан) 3:1
Голы: Ионица 31, Дандя 55, Ле Таллек 74 — Садиков 34
«Валлета» (Мальта) – «Утрехт» (Нидерланды) 0:0
«Прогрес Нидеркорн» (Люксембург) – АЕЛ (Кипр) 0:1
Гол: Арруабаррена 66
«Бейтар» (Израиль) — «Ботев» (Болгария) 1:1
Голы: Хила 11 — Юсеин 73
«Норрчепинг» (Швеция) – «Тракай» (Литва) 2:1
Голы: Андерссон 32, Холмберг 61 — Максимов 66
«Слован» (Словакия) – «Люнгбю» (Дания) 0:1
Гол: Кьяер 74
«Хайдук» (Хорватия) – «Левски» (Болгария) 1:0
Гол: Футач 24 (пенальти)
«Штурм» (Австрия) – «Младость Подгорица» (Черногория) 0:1
Гол: Кркотич 2 (пенальти)
«Тренчин» (Словакия) – «Бней Ехуда» (Израиль) 1:1
Голы: Паур 59 — Валскис 3
«Железничар» (Босния и Герцеговина) – АИК (Швеция) 0:0
«Корк Сити» (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр) 0:1
Гол: Труйолс 70
«Абердин» (Шотландия) – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) 1:1
Голы: Кристи 18 — Маркович 69
«Осиек» (Хорватия) – «Люцерн» (Швейцария) 2:0
Голы: Еюпи 66, Грезда 79
«Панионис» (Греция) – «Горица» (Словения) 2:0
Голы: Ешиль 12, 47
«Шемрок Роверс» (Ирландия) – «Млада Болеслав» (Чехия) 2:3
Голы: Бюрке 48, 90+2 — Мебрахту 35, 63, Храмоста 88
«Ференцварош» (Венгрия) – «Митьюлланд» (Дания) 2:4
Голы: Ботка 22, Варга 42 — Поульсен 45+1, 67 (оба — с пенальти), 61, Онуачу 90
«Валюр» (Исландия) - «Домжале» (Словения) 1:2
Голы: Ларуссон 36 (с пенальти) — Репас 23, Ибричич 73 (пен).
Накануне матчи этой же стадии состоялись и в Лиге чемпионов.
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