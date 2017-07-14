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Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Заграница: события
Сегодня, 00:58 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В четверг прошли первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2017/18.

12 июля

«Интер» Баку (Азербайджан) – «Фола Эш» (Люксембург) 1:0
ГолСеидов 90

13 июля

«Иртыш» (Казахстан) – «Црвена Звезда» (Сербия) 1:1
ГолыЖивкович 90+3 (пенальти) — Боакье 51 (пенальти)

«Кайрат» (Казахстан) – «Скендербеу» (Албания) 1:1
ГолыГоу 9 — Ахметов 71 (автогол)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – КР (Исландия) 3:1
ГолыШоенфелд 65, Кьяртанссон 78, Азили 82 — Палмасон 58

«Работнички» (Македония) – «Динамо» Минск (Беларусь) 1:1
ГолыНайденов 90+2 (пенальти) — Хващинский 53

«Ружомберок» (Словакия) – «Бранн» (Норвегия) 0:1
ГолАкоста 47

«Шкендия» (Македония) – ХИК (Финляндия) 3:1
ГолыИбраими 45 (пенальти), 59, 64 (пенальти) — Джаллоу 35

«Нымме Калью» (Эстония) – «Видеотон» (Венгрия) 0:3
ГолыПаткаи 8, Шчепович 47 (пенальти), 74 (пенальти)

«Брондбю» (Дания) – ВПС (Финляндия) 2:0
ГолыПукки 17, Фискер 29

«Альтах» (Австрия) – «Динамо» Брест (Беларусь) 1:1
ГолыНутц 49 — Веретило 75

«Лиепая» (Латвия) – «Судува» (Литва) 0:2
ГолыВербикас 18, Лаукжемис 74

«Хеугесунн» (Норвегия) – «Лех» (Польша) 3:2
ГолыАбди 24, Хайрадинович 71, Ибрахим 73 — Маевски 75, Евтич 90+3 (пенальти)

«Аполлон» (Кипр) – «Заря» (Молдова) 3:0
ГолыШембри 10, да Силва 21 (пенальти), Педро 28

«Эстерсунн» (Швеция) – «Галатасарай» (Турция) 2:0
ГолыГоддос 68, Хопкатт 90+2

«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Одд» (Норвегия) 0:1
ГолОксеан 42

«Габала» (Азербайджан) – «Ягеллония» (Польша) 1:1
Голы: Жозеф-Монроз 47 — Романчук 15

«Астра» (Румыния) – «Зира» (Азербайджан) 3:1
ГолыИоница 31, Дандя 55, Ле Таллек 74 — Садиков 34

«Валлета» (Мальта) – «Утрехт» (Нидерланды) 0:0

«Прогрес Нидеркорн» (Люксембург) – АЕЛ (Кипр) 0:1
ГолАрруабаррена 66

«Бейтар» (Израиль) — «Ботев» (Болгария) 1:1
ГолыХила 11 — Юсеин 73

«Норрчепинг» (Швеция) – «Тракай» (Литва) 2:1
ГолыАндерссон 32, Холмберг 61 — Максимов 66

«Слован» (Словакия) – «Люнгбю» (Дания) 0:1
ГолКьяер 74

«Хайдук» (Хорватия) – «Левски» (Болгария) 1:0
ГолФутач 24 (пенальти)

«Штурм» (Австрия) – «Младость Подгорица» (Черногория) 0:1
ГолКркотич 2 (пенальти)

«Тренчин» (Словакия) – «Бней Ехуда» (Израиль) 1:1
ГолыПаур 59 — Валскис 3

«Железничар» (Босния и Герцеговина) – АИК (Швеция) 0:0

«Корк Сити» (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр) 0:1
ГолТруйолс 70

«Абердин» (Шотландия) – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) 1:1
ГолыКристи 18 — Маркович 69

«Осиек» (Хорватия) – «Люцерн» (Швейцария) 2:0
ГолыЕюпи 66, Грезда 79

«Панионис» (Греция) – «Горица» (Словения) 2:0
Голы: Ешиль 12, 47

«Шемрок Роверс» (Ирландия) – «Млада Болеслав» (Чехия) 2:3
Голы: Бюрке 48, 90+2 — Мебрахту 35, 63, Храмоста 88

«Ференцварош» (Венгрия) – «Митьюлланд» (Дания) 2:4
Голы: Ботка 22, Варга 42 — Поульсен 45+1, 67 (оба — с пенальти), 61, Онуачу 90

«Валюр» (Исландия) - «Домжале» (Словения) 1:2
Голы: Ларуссон 36 (с пенальти) — Репас 23, Ибричич 73 (пен).

Накануне матчи этой же стадии состоялись и в Лиге чемпионов.

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