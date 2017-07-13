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Новичок киевского «Динамо» Кендзера получил не тот игровой номер
Сегодня, 23:20 | Источник: ФК "Динамо" Киев | Фото: ФК "Динамо" Киев | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок киевского «Динамо» Томаш Кендзера в своей новой команде выбрал 94-й игровой номер.
«Хотел именно этот номер, поскольку я родился в 1994-м году, кроме того, под №4 играл в „Лехе“. Это хорошая комбинация, этот номер идеален для меня», — сказал сразу после подписания контракта Томаш.
Однако во время сегодняшней презентации игрока ему выдали номер «49».
При этом в титрах на YouTube-канале киевлян значится, что у футболиста все-таки номер «94».
Материалы взяты с официального канала ФК «Динамо» Киев на YouTube.
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