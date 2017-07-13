Новичок киевского «Динамо» Кендзера получил не тот игровой номер

Новичок киевского «Динамо» Томаш Кендзера в своей новой команде выбрал 94-й игровой номер.

«Хотел именно этот номер, поскольку я родился в 1994-м году, кроме того, под №4 играл в „Лехе“. Это хорошая комбинация, этот номер идеален для меня», — сказал сразу после подписания контракта Томаш.

Однако во время сегодняшней презентации игрока ему выдали номер «49».

При этом в титрах на YouTube-канале киевлян значится, что у футболиста все-таки номер «94».

Материалы взяты с официального канала ФК «Динамо» Киев на YouTube.