Моуриньо запретил размещать на клубном автобусе фотографии звезд МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо запретил организаторам тура по США размещать на автобусе клуба фотографии звезд команды, как это делалось ранее. Португальский специалист считает, что выделение некоторых игроков может негативно сказаться на атмосфере в коллективе.

Напомним, соперниками «Манчестер Юнайтед» по туру в США будут «Лос-Анджелес Гэлакси» (15 июля), «Реал Солт-Лейк» (17 июля), «Манчестер Сити» (20 июля), «Реал» (23 июля) и «Барселона» (26 июля). МЮ отправился в США без новичка Ромелу Лукаку.