Мать Рио Фердинанда скончалась от рака

Дженис Лавендер, мать бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, скончалась на 59-м году жизни после борьбы с раком. Семья уже выступила с заявлением, а после глубочайшие соболезнования Рио принес МЮ.

Стоит отметить, что всего 2 года назад из-за онкологии ушла из жизни жена Фердинанда Ребекка, у которой был диагностирован рак молочной железы.