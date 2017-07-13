Рейтинг@Mail.ru

Мать Рио Фердинанда скончалась от рака

Соккер.Ру // Заграница: события, Фердинанд Рио
Сегодня, 23:41 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Дженис Лавендер, мать бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, скончалась на 59-м году жизни после борьбы с раком. Семья уже выступила с заявлением, а после глубочайшие соболезнования Рио принес МЮ.

Стоит отметить, что всего 2 года назад из-за онкологии ушла из жизни жена Фердинанда Ребекка, у которой был диагностирован рак молочной железы.

Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
Другие материалы по теме:
23:20 Фото Новичок киевского «Динамо» Кендзера получил не тот игровой номер 4
23:05 Тотти войдет в число руководителей «Ромы» 3
21:35 Фото Игроки ПСВ поддержали Нури 2
19:46 Моуриньо запретил размещать на клубном автобусе фотографии звезд МЮ 17
19:37 Пабло Аймар возглавил сборную Аргентины до 17 лет 2
18:57 Видео Руни забил красивый гол в первом матче за «Эвертон» 27
18:51 Очоа в «Стандарде» взял номер «8» из-за своей фамилии 6
18:32 Болельщики «Баварии» раскупили все футболки Хамеса в клубном интернет-магазине 8
15:31 У хавбека «Аякса» Нури диагностировано необратимое повреждение мозга 48
15:11 «Арсенал» одолел «Сидней» в товарищеском матче. Ляказетт отметился голом 25
все материалы по этой теме
Турниры