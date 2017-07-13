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Мать Рио Фердинанда скончалась от рака
Сегодня, 23:41 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Дженис Лавендер, мать бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, скончалась на 59-м году жизни после борьбы с раком. Семья уже выступила с заявлением, а после глубочайшие соболезнования Рио принес МЮ.
Стоит отметить, что всего 2 года назад из-за онкологии ушла из жизни жена Фердинанда Ребекка, у которой был диагностирован рак молочной железы.
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