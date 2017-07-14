Тиагу вошел в тренерский штаб «Атлетико»

Полузащитник Тиагу завершил карьеру футболиста и занял пост в тренерском штабе «Атлетико», сообщает официальный сайт матрасников. Португалец начал предсезонную подготовку команды в качестве помощника главного тренера Диего Симеоне.

«Любовь болельщиков вызывает чувство, которое трудно описать. Я горжусь тем, что играл здесь. Клуб навсегда останется в моем сердце», - отметил Тиагу после своей последней игры на «Висенте Кальдероне» 21 мая.

Тиагу сперва играл за «Атлетико» на правах аренды, но в 2011-м году подписал с клубом полноценный контракт.

В январе футболист отклонил предложения из Китая.