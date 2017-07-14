Рейтинг@Mail.ru

Тиагу вошел в тренерский штаб «Атлетико»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Атлетико М, Тиагу
Сегодня, 10:18 | Источник: ФК "Атлетико" | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник Тиагу завершил карьеру футболиста и занял пост в тренерском штабе «Атлетико», сообщает официальный сайт матрасников. Португалец начал предсезонную подготовку команды в качестве помощника главного тренера Диего Симеоне.

«Любовь болельщиков вызывает чувство, которое трудно описать. Я горжусь тем, что играл здесь. Клуб навсегда останется в моем сердце», - отметил Тиагу после своей последней игры на «Висенте Кальдероне» 21 мая.

Тиагу сперва играл за «Атлетико» на правах аренды, но в 2011-м году подписал с клубом полноценный контракт.

В январе футболист отклонил предложения из Китая.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:10 Мексика и Ямайка не выявили сильнейшего в матче Золотого кубка КОНКАКАФ 9
00:58 Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 23
00:48 Фото Теннисист Фоньини выложил фото в Инстаграм в майке «Зенита» 18
Вчера
23:41 Мать Рио Фердинанда скончалась от рака
23:20 Фото Новичок киевского «Динамо» Кендзера получил не тот игровой номер 10
23:05 Тотти войдет в число руководителей «Ромы» 7
21:35 Фото Игроки ПСВ поддержали Нури 5
19:46 Моуриньо запретил размещать на клубном автобусе фотографии звезд МЮ 18
19:37 Пабло Аймар возглавил сборную Аргентины до 17 лет 2
18:57 Видео Руни забил красивый гол в первом матче за «Эвертон» 28
все материалы по этой теме
Турниры