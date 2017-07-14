Мексика и Ямайка не выявили сильнейшего в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Во втором туре группы C Золотого кубка КОНКАКАФ мексиканцы встретились со сборной Ямайки. Голов в этом поединке зрители не дождались. Таким образом, за тур до окончания группового этапа Мексика и Ямайка лидируют с 4 набранными очками. Отстают от них Сальвадор и Кюрасао.

Дэнвер, стадион «Спортс Осорити Филд эт Майл Хай»

Мексика – Ямайка – 0:0 (0:0)

Мексика: Муньос, Гальярдо, Марин, Айяла, Альварес, Писарро (Монтес 46), Молина, Дуэньяс (Барраган , Пинеда, Эрнандес (Гутьеррес 76), Торрес.

Главный тренер: Луис Помпилио Паес.

Ямайка: Блэйк, Лоуренс, Тэйлор, Лоу, Паулелл. Биннс (Грэндисон 75), Уотсон, Ламберт, Фишер, Берк (Гордон 88), Мэттокс (Джонсон 90).

Главный тренер: Теодор Уитмор.

Предупреждения: Ламберт 31, Блэйк 56, Биннс 63.

Судья: Рикардо Монтеро Арайя.

Напомним, вчера в группе B США обыграли Мартинику.