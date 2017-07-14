Рейтинг@Mail.ru

Мексика и Ямайка не выявили сильнейшего в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч: МексикаМексика0 : 0ЯмайкаЯмайка
Соккер.Ру // Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, Заграница: события
Сегодня, 08:10 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

Во втором туре группы C Золотого кубка КОНКАКАФ мексиканцы встретились со сборной Ямайки. Голов в этом поединке зрители не дождались. Таким образом, за тур до окончания группового этапа Мексика и Ямайка лидируют с 4 набранными очками. Отстают от них Сальвадор и Кюрасао.

Дэнвер, стадион «Спортс Осорити Филд эт Майл Хай»

Мексика – Ямайка – 0:0 (0:0)

Мексика: Муньос, Гальярдо, Марин, Айяла, Альварес, Писарро (Монтес 46), Молина, Дуэньяс (Барраган , Пинеда, Эрнандес (Гутьеррес 76), Торрес.
Главный тренер: Луис Помпилио Паес.

Ямайка: Блэйк, Лоуренс, Тэйлор, Лоу, Паулелл. Биннс (Грэндисон 75), Уотсон, Ламберт, Фишер, Берк (Гордон 88), Мэттокс (Джонсон 90).
Главный тренер: Теодор Уитмор.

Предупреждения: Ламберт 31, Блэйк 56, Биннс 63.

Судья: Рикардо Монтеро Арайя.

Напомним, вчера в группе B США обыграли Мартинику.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:48 Фото Теннисист Фоньини выложил фото в Инстаграм в майке «Зенита» 15
Вчера
23:41 Мать Рио Фердинанда скончалась от рака
23:20 Фото Новичок киевского «Динамо» Кендзера получил не тот игровой номер 9
23:05 Тотти войдет в число руководителей «Ромы» 6
21:35 Фото Игроки ПСВ поддержали Нури 5
19:46 Моуриньо запретил размещать на клубном автобусе фотографии звезд МЮ 18
19:37 Пабло Аймар возглавил сборную Аргентины до 17 лет 2
18:57 Видео Руни забил красивый гол в первом матче за «Эвертон» 28
18:51 Очоа в «Стандарде» взял номер «8» из-за своей фамилии 7
18:32 Болельщики «Баварии» раскупили все футболки Хамеса в клубном интернет-магазине 8
все материалы по этой теме
Турниры