Мексика и Ямайка не выявили сильнейшего в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
Во втором туре группы C Золотого кубка КОНКАКАФ мексиканцы встретились со сборной Ямайки. Голов в этом поединке зрители не дождались. Таким образом, за тур до окончания группового этапа Мексика и Ямайка лидируют с 4 набранными очками. Отстают от них Сальвадор и Кюрасао.
Дэнвер, стадион «Спортс Осорити Филд эт Майл Хай»
Мексика – Ямайка – 0:0 (0:0)
Мексика: Муньос, Гальярдо, Марин, Айяла, Альварес, Писарро (Монтес 46), Молина, Дуэньяс (Барраган , Пинеда, Эрнандес (Гутьеррес 76), Торрес.
Главный тренер: Луис Помпилио Паес.
Ямайка: Блэйк, Лоуренс, Тэйлор, Лоу, Паулелл. Биннс (Грэндисон 75), Уотсон, Ламберт, Фишер, Берк (Гордон 88), Мэттокс (Джонсон 90).
Главный тренер: Теодор Уитмор.
Предупреждения: Ламберт 31, Блэйк 56, Биннс 63.
Судья: Рикардо Монтеро Арайя.
Напомним, вчера в группе B США обыграли Мартинику.
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