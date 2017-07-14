Публика встретила Бонуччи в Милане восторженными криками

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сегодня прилетел в Милан. Игрок встретится с представителями «россонери» и, вероятнее всего, подпишет с клубом контракт.

Восторженные фанаты с радостью встретили футболиста, в трансфер которого поначалу мало кто верил.

Сумма сделки, по неофициальной информации, составит 40 млн евро.