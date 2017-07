Публика встретила Бонуччи в Милане восторженными криками

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сегодня прилетел в Милан. Игрок встретится с представителями «россонери» и, вероятнее всего, подпишет с клубом контракт.

Восторженные фанаты с радостью встретили футболиста, в трансфер которого поначалу мало кто верил.

Сумма сделки, по неофициальной информации, составит 40 млн евро.

Leonardo Bonucci has just received this incredible reaction to arriving at Casa Milan to complete his transfer (via Goal's @SimoneGambino) pic.twitter.com/tQhGV8jONy

— Goal (@goal) 14 июля 2017 г.