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Публика встретила Бонуччи в Милане восторженными криками

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Ювентус, Милан, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 16:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сегодня прилетел в Милан. Игрок встретится с представителями «россонери» и, вероятнее всего, подпишет с клубом контракт.

Восторженные фанаты с радостью встретили футболиста, в трансфер которого поначалу мало кто верил.

Сумма сделки, по неофициальной информации, составит 40 млн евро.

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