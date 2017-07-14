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Итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы

Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Заграница: события
Сегодня, 14:45 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

Стали известны все участники третьего отборочного раунда Лиги Европы. «Краснодар» встретится с победителем пары «Слован» - «Люнгбю», «Зенит» ожидает поединок с победителем пары «Тренчин» - «Бней-Иегуда».

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы:

«ПСВ» — «Осиек» / «Люцерн»; 

«Норчёпинг» / «Тракай» — «Шкендия» / ХИК; 

«Краснодар» — «Слован» / «Люнгбю»; 

«Штурм» / «Младость» — «Фенербахче»; 

«Панатинаикос» — «Габала» / «Ягеллония»; 

«Зенит» — «Тренчин» / «Бней-Йегуда»; 

«Гент» — «Альтах» / «Динамо» Брест; 

«Эстерсунд» / «Галатасарай» — «Интер» Баку / «Фола»; 

«Шэмрок Роверс» / «Млада» — «Кайрат» / «Скендербеу»; 

«Динамо» З – «Вадуц» / «Одд» 

«Маккаби» Т-А / «КР Рейкьявик» — «Панионис» / «Горица»; 

«Эвертон» — «Ружомберок» / «Бранн»; 

«Фрайбург» — «Валур» / «Домжале»;

«Динамо» Бухарест – «Атлетик»; 

«Аустрия» — «Прогресс» / АЕЛ; 

«Олимпик» Донецк – ПАОК; 

«Арка» — «Ференцварош» / «Мидтьюлланн»; 

«Бордо» — «Нымме Калью» / «Видеотон»; 

«Валлетта» / «Утрехт» — «Хёгесунн» / «Лех»; 

«Университатя» — «Милан»; 

«Брондбю» / ВПС – «Хайдук» / «Левски»; 

«Астра» / «Зире» — «Александрия»; 

«Абердин» / «Широки Бриег» — «Аполлон» / «Заря» Бельцы; 

«Иртыш» / «Црвена Звезда» — «Спарта»; 

«Бейтар» / «Ботев» — «Маритимо»; 

«Марсель» — «Остенде»; 

«Корк Сити» / АЕК Ларнака – «Работнички» / «Динамо» Минск; 

«Железничар» / АИК – «Брага»;

«Лиепайя» / «Судава» — «Сион».

Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.

Ранее определились участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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