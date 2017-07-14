Итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы
Стали известны все участники третьего отборочного раунда Лиги Европы. «Краснодар» встретится с победителем пары «Слован» - «Люнгбю», «Зенит» ожидает поединок с победителем пары «Тренчин» - «Бней-Иегуда».
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы:
«ПСВ» — «Осиек» / «Люцерн»;
«Норчёпинг» / «Тракай» — «Шкендия» / ХИК;
«Краснодар» — «Слован» / «Люнгбю»;
«Штурм» / «Младость» — «Фенербахче»;
«Панатинаикос» — «Габала» / «Ягеллония»;
«Зенит» — «Тренчин» / «Бней-Йегуда»;
«Гент» — «Альтах» / «Динамо» Брест;
«Эстерсунд» / «Галатасарай» — «Интер» Баку / «Фола»;
«Шэмрок Роверс» / «Млада» — «Кайрат» / «Скендербеу»;
«Динамо» З – «Вадуц» / «Одд»
«Маккаби» Т-А / «КР Рейкьявик» — «Панионис» / «Горица»;
«Эвертон» — «Ружомберок» / «Бранн»;
«Фрайбург» — «Валур» / «Домжале»;
«Динамо» Бухарест – «Атлетик»;
«Аустрия» — «Прогресс» / АЕЛ;
«Олимпик» Донецк – ПАОК;
«Арка» — «Ференцварош» / «Мидтьюлланн»;
«Бордо» — «Нымме Калью» / «Видеотон»;
«Валлетта» / «Утрехт» — «Хёгесунн» / «Лех»;
«Университатя» — «Милан»;
«Брондбю» / ВПС – «Хайдук» / «Левски»;
«Астра» / «Зире» — «Александрия»;
«Абердин» / «Широки Бриег» — «Аполлон» / «Заря» Бельцы;
«Иртыш» / «Црвена Звезда» — «Спарта»;
«Бейтар» / «Ботев» — «Маритимо»;
«Марсель» — «Остенде»;
«Корк Сити» / АЕК Ларнака – «Работнички» / «Динамо» Минск;
«Железничар» / АИК – «Брага»;
«Лиепайя» / «Судава» — «Сион».
Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.
Ранее определились участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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