Итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы

Стали известны все участники третьего отборочного раунда Лиги Европы. «Краснодар» встретится с победителем пары «Слован» - «Люнгбю», «Зенит» ожидает поединок с победителем пары «Тренчин» - «Бней-Иегуда».

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы:

«ПСВ» — «Осиек» / «Люцерн»;

«Норчёпинг» / «Тракай» — «Шкендия» / ХИК;

«Краснодар» — «Слован» / «Люнгбю»;

«Штурм» / «Младость» — «Фенербахче»;

«Панатинаикос» — «Габала» / «Ягеллония»;

«Зенит» — «Тренчин» / «Бней-Йегуда»;

«Гент» — «Альтах» / «Динамо» Брест;

«Эстерсунд» / «Галатасарай» — «Интер» Баку / «Фола»;

«Шэмрок Роверс» / «Млада» — «Кайрат» / «Скендербеу»;

«Динамо» З – «Вадуц» / «Одд»

«Маккаби» Т-А / «КР Рейкьявик» — «Панионис» / «Горица»;

«Эвертон» — «Ружомберок» / «Бранн»;

«Фрайбург» — «Валур» / «Домжале»;

«Динамо» Бухарест – «Атлетик»;

«Аустрия» — «Прогресс» / АЕЛ;

«Олимпик» Донецк – ПАОК;

«Арка» — «Ференцварош» / «Мидтьюлланн»;

«Бордо» — «Нымме Калью» / «Видеотон»;

«Валлетта» / «Утрехт» — «Хёгесунн» / «Лех»;

«Университатя» — «Милан»;

«Брондбю» / ВПС – «Хайдук» / «Левски»;

«Астра» / «Зире» — «Александрия»;

«Абердин» / «Широки Бриег» — «Аполлон» / «Заря» Бельцы;

«Иртыш» / «Црвена Звезда» — «Спарта»;

«Бейтар» / «Ботев» — «Маритимо»;

«Марсель» — «Остенде»;

«Корк Сити» / АЕК Ларнака – «Работнички» / «Динамо» Минск;

«Железничар» / АИК – «Брага»;

«Лиепайя» / «Судава» — «Сион».

Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.

Ранее определились участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.