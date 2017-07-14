Итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. ЦСКА встретится с АЕКом, киевское «Динамо» померяется силами с «Янг Бойз», а «Ницца» сыграет с «Аяксом». Первые матчи пройдут 25/26 июля, ответные — 1/2 августа.
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:
«Славия» (Чехия) — БАТЭ (Беларусь) / «Алашкерт» (Армения);
«Спартак» Юрмала (Латвия) / «Астана» (Казахстан) — «Мариехамн» (Финляндия) / «Легия» (Польша);
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) / «Марибор» (Словения) — «Хабнарфьордюр» (Исландия) / «Викингур» (Фареры);
«Жилина» (Словакия) / «Копенгаген» (Дания) -— «Мальме» (Швеция) / «Вардар» (Македония);
«Линфилд» (Северная Ирландия) / «Селтик» (Шотландия) — «Дандолк» (Ирландия) / «Русенборг» (Норвегия);
«Хапоэль Беер-Шева» (Израиль) / «Гонвед» (Венгрия) — «Жальгирис» (Литва) / «Лудогорец» (Болгария);
«Вииторул» (Румыния) — АПОЭЛ (Кипр) / «Дюделанж» (Люксембург);
«Хибернианс» (Мальта) / «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Риека» (Хорватия) / «Нью-Сэйнтс» (Уэльс);
«Карабах» (Азербайджан) / «Самтредиа» (Грузия) — «Шериф» (Молдова) / «Кукеси» (Албания);
«Партизан» (Сербия) / «Будучность» (Черногория) — «Олимпиакос» (Греция);
«Стяуа» (Румыния) — «Виктория» (Чехия);
«Ницца» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды);
«Динамо» Киев (Украина) — «Янг Бойз» (Швейцария);
АЕК (Греция) — ЦСКА Москва (Россия);
«Брюгге» (Бельгия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция).
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а то слишком ззнались со своей дыркофем.
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