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Источник: «Бонуччи согласовал с „Миланом“ контракт до 2022 года с зарплатой €6,5 млн»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Милан, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 12:24 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что сделка «Ювентуса» и «Милана» по переходу защитника Леонардо Бонуччи в «россонери» достигла завершающей стадии. 30-летний футболист заключит 5-летний контракт с миланским клубом, а его зарплата составит 6,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что с руководством «бьянконери» сегодня намерен встретиться агент итальянского футболиста.

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