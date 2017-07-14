30
Источник: «Бонуччи согласовал с „Миланом“ контракт до 2022 года с зарплатой €6,5 млн»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Милан, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 12:24 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник
Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что сделка «Ювентуса» и «Милана» по переходу защитника Леонардо Бонуччи в «россонери» достигла завершающей стадии. 30-летний футболист заключит 5-летний контракт с миланским клубом, а его зарплата составит 6,5 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что с руководством «бьянконери» сегодня намерен встретиться агент итальянского футболиста.
Другие материалы по теме:
10:46 Слухи ПСЖ желает приобрести Белотти 5
10:00 Слухи «Сампдория» нацелилась на Уилшира 1
05:52 Слухи «Ливерпуль» предложил «Атлетико» € 28 млн за Корреа 2
Вчера
23:32 Слухи «Манчестер Сити» включился в борьбу за Мбаппе 5
60
Или войдите через