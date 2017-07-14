Источник: «Бонуччи согласовал с „Миланом“ контракт до 2022 года с зарплатой €6,5 млн»

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что сделка «Ювентуса» и «Милана» по переходу защитника Леонардо Бонуччи в «россонери» достигла завершающей стадии. 30-летний футболист заключит 5-летний контракт с миланским клубом, а его зарплата составит 6,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что с руководством «бьянконери» сегодня намерен встретиться агент итальянского футболиста.