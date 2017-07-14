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Мутко: «Стартующий чемпионат будет особенным»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Ростов, ЦСКА, Зенит, Рубин, Мутко Виталий
Сегодня, 19:50 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФС Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона РФПЛ, который стартует уже завтра.

«Стартующий чемпионат будет особенным. Ожидаю от него серьезной конкуренции. „Спартак“ – чемпион, готовится. „Зенит“ сегодня обновился, новый тренер серьёзный, выглядит, как грозная сила. „Рубин“… Я завтра планирую посетить базу клуба, пообщаться, если будет такая возможность, с Курбаном Бекиевичем. Он за год сделал такую команду в Ростове.

ЦСКА – это стабильный клуб на протяжении десятилетий. У них хороший современный молодой тренер, молодые и опытные футболисты: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, есть Головин, это очень интересная команда. „Краснодар“ в серьёзной конкурентной обойме. „Локомотив“… Сегодня матч за Суперкубок, там есть тренер Юрий Павлович Семин.

Плюс „Ахмат“, экс-„Терек“, „Амкар“, Пермь, „Анжи“, которые всегда были серьёзными клубами, „Уфа“, у которой очень хороший тренер Семак.

„Ростов“ я особо хочу отметить, в клубе очень большие изменения, и я хочу, чтобы они сохранились в хорошем боевом настрое. Потому что у них новый тренер Кучук, но у него ушло практически девять игроков основного состава. Есть проблемы экономического характера. Но „Ростову“ надо встать на твёрдые ноги, создать экономическую основу. Социальная основа у них есть в лице болельщиков. Мы там введём в этом году новый стадион к чемпионату мира, с опережением графика. Хотим туда привезти футбольную сборную, просто с благодарностью болельщикам, мы увидели их потенциал в болении.

Новички очень интересные, тот же СКА из Хабаровска, что от него ожидать. Там сейчас героическими усилиями сделали газон, освещение…   

Будем смотреть на него через призму национальной сборной, чтобы игроки сборной стали лидерами в своих клубах, чтобы кто-то засверкал и открылся по-новому».

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