Роман Бабаев: «ЦСКА, конечно, должен проходить в плей-офф Лиги чемпионов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от встречи с АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов:

«В любом случае, на стадии третьего квалификационного раунда, как и в целом в Лиге чемпионов, к любому сопернику необходимо относиться с полной серьезностью, недооценки быть не должно. Мы уже имели очень непростой опыт с чешской „Спартой“. Думаю, ребята осознают важность этой игры, ни в коем случае не допускают спокойного и самоуверенного отношения к сопернику. Думаю, предстоит непростое противостояние, но мы, конечно, должны проходить в раунд плей-офф»