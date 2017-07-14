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Роман Бабаев: «ЦСКА, конечно, должен проходить в плей-офф Лиги чемпионов»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, АЕК, Бабаев Роман
Сегодня, 16:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от встречи с АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов:

«В любом случае, на стадии третьего квалификационного раунда, как и в целом в Лиге чемпионов, к любому сопернику необходимо относиться с полной серьезностью, недооценки быть не должно. Мы уже имели очень непростой опыт с чешской „Спартой“. Думаю, ребята осознают важность этой игры, ни в коем случае не допускают спокойного и самоуверенного отношения к сопернику. Думаю, предстоит непростое противостояние, но мы, конечно, должны проходить в раунд плей-офф»

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