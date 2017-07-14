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Бузникин: «„Люнгбю“ выглядит посильнее „Слована“»

Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Россия: мнение, Краснодар, Слован Бр, Люнгбю, Бузникин Максим
Сегодня, 16:05 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Краснодару» предстоит встретиться с победителем пары «Слован» (Словакия) - «Люнгбю» (Дания). Руководитель селекционного отдела краснодарского клуба Максим Бузникин прокомментировал результаты жеребьевки:

«Все команды, которые выступают на этой стадии, одного плана. Есть свои плюсы и определенные минусы, кто бы нам ни попался, думаю, ничего не изменится. Датчане, возможно, немного посильнее, они выиграли первую встречу в Братиславе, поэтому у них шансов, наверное, побольше попасть на нас».

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