Бузникин: «„Люнгбю“ выглядит посильнее „Слована“»

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Краснодару» предстоит встретиться с победителем пары «Слован» (Словакия) - «Люнгбю» (Дания). Руководитель селекционного отдела краснодарского клуба Максим Бузникин прокомментировал результаты жеребьевки:

«Все команды, которые выступают на этой стадии, одного плана. Есть свои плюсы и определенные минусы, кто бы нам ни попался, думаю, ничего не изменится. Датчане, возможно, немного посильнее, они выиграли первую встречу в Братиславе, поэтому у них шансов, наверное, побольше попасть на нас».