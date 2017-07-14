Гладилин: «„Спартак“ может обыграть „Локомотив“ с крупным счетом в матче за Суперкубок»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «красно-белые» смогут без особых трудностей одолеть «Локомотив» в матче за Суперкубок России:

«Если „Спартак“ выйдет основным составом, а я думаю, что так оно и будет, поскольку у них вроде бы все живы и здоровы, то преимущество окажется на стороне „красно-белых“. У них наигранный состав и нет больших проблем. Есть сильная атака, хорошая средняя линия и мотивация тоже. Все-таки „Спартак“ очень давно не выигрывал Суперкубок. Поэтому преимущество по всем позициям должно быть у подопечных Карреры.

А у „Локомотива“ есть преимущество в том, что он будет играть на родном стадионе и тоже давно не побеждал. Семин никогда не играл в открытый футбол и ни при каких обстоятельствах не будет в него играть. У него будет оборонительный вариант, игра на контратаках, строгая и дисциплинированная. Так что встреча будет непростая. Но „Спартак“ по классу и своим исполнителям сильнее и должен победить.

Я не знаю, в каком состоянии находится „Спартак“. Но я не исключаю, что будет дополнительное время, если „Локомотив“ выстоит, а „Спартак“ не реализует свои шансы. А то, что они будут, я не сомневаюсь. А если „красно-белые“ откроют счет в первом тайме, смогут выиграть с крупным счетом».​

Напомним, что победитель Суперкубка России получит 22.5 млн рублей