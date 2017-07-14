Созин: «Удачный жребий? ЦСКА предстоит нешуточная битва с АЕКом»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от противостояния ЦСКА и АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов:

«Что означает „удачная“ или „неудачная“ жеребьёвка? Мы всё-таки не про лотерею говорим! Так оценивать спорт можно, только если хочется набрать очки в копилку популиста. Я бы предложил рассуждать логически и пошагово. ЦСКА хочет попасть в настоящую Лигу чемпионов, чтобы пополнить клубную кассу миллионами евро, а также добавить очков к европейскому коэффициенту России и защитить спортивный престиж страны.

Скажите, а АЕК не хочет ровного того же? Чемпионат Греции – явно не последний в Европе, АЕК – один из его лидеров и регулярно играет в еврокубках. Играет с целью заработать на билетах и рекламе, а еще засветить и выгодно продать своих игроков. Поэтому на удачу я бы против такого соперника не рассчитывал.

Правильнее рассуждать о готовности ЦСКА к этим матчам. Однажды ЦСКА не без сложностей уже проходил квалификацию Лиги чемпионов. Ганчаренко со своим БАТЭ умел играть в еврокубковых турнирах. То есть опыт у команды и тренера есть. Если физическая готовность будет на уровне, то есть и хорошие шансы, но битва за потенциальный куш от Лиги чемпионов будет нешуточная».