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Азмун: «Я очень рад вернуться в „Рубин“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Рубин, Азмун Сердар
Сегодня, 18:55 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Рубина» Сердар Азмун дал первое интервью клубной пресс-службе казанцев после своего возвращения.

«Я очень рад вернуться в „Рубин“, где я начинал свою карьеру. Именно благодаря „Рубину“ я стал узнаваем, и меня стали приглашать в сборную. Со своей стороны я буду делать все, чтобы помочь команде. Уверен, что мы все вместе, с партнерами, руководством будем делать все для развития клуба».

Азмун принадлежал «Рубину» с 2012 по 2016 год.

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