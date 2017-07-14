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Азмун: «Я очень рад вернуться в „Рубин“»
Сегодня, 18:55 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Рубина» Сердар Азмун дал первое интервью клубной пресс-службе казанцев после своего возвращения.
«Я очень рад вернуться в „Рубин“, где я начинал свою карьеру. Именно благодаря „Рубину“ я стал узнаваем, и меня стали приглашать в сборную. Со своей стороны я буду делать все, чтобы помочь команде. Уверен, что мы все вместе, с партнерами, руководством будем делать все для развития клуба».
Азмун принадлежал «Рубину» с 2012 по 2016 год.
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