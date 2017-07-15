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«Депортиво» арендовал у «Валенсии» Баккали
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Валенсия, Депортиво, Баккали Закария
Сегодня, 21:56 | Источник: football-espana.net | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Валенсии» Закария Баккали продолжит карьеру в «Депортиво». Клуб из Ла-Коруньи арендовал 21-летнего хавбека до конца предстоящего сезона. Опция о выкупе прав не включена в соглашение.
Баккали перешел в «Валенсию» из ПСВ в 2015 году, но провел за «летучих мышей» лишь 40 матчей за два сезона, а в прошлом году получил травму.
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