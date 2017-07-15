«Депортиво» арендовал у «Валенсии» Баккали

Полузащитник «Валенсии» Закария Баккали продолжит карьеру в «Депортиво». Клуб из Ла-Коруньи арендовал 21-летнего хавбека до конца предстоящего сезона. Опция о выкупе прав не включена в соглашение.

Баккали перешел в «Валенсию» из ПСВ в 2015 году, но провел за «летучих мышей» лишь 40 матчей за два сезона, а в прошлом году получил травму.