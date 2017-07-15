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«Дженоа» арендовал у «Милана» Бертолаччи
Сегодня, 17:53 | Источник: ФК "Дженоа" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник сборной Италии Андреа Бертолаччи перешел в «Дженоа». 26-летний игрок, права на которого принадлежат «Милану», проведет в Генуе один сезон в аренде.
Отметим, что в «Дженоа» Бертолаччи играл с 2012 по 2015 год, после чего и перешел в «Милан».
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