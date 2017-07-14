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«Фрайбург» арендовал у «Лестера» Капустку
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Фрайбург, Лестер Сити, Капустка Бартош
Сегодня, 22:37 | Источник: ФК "Лестер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Немецкий «Фрайбург» арендовал вингера «Лестера» Бартоша Капустку. Аренда рассчитана на один сезон.
Капустка перешел в «Лестер» летом прошлого года после того, как неплохо зарекомендовал себя на Евро-2016 и в составе сборной Польши в целом. Однако в стане «лис» у футболиста дела не задались. За год 20-летний игрок провел лишь 3 матча за взрослую команду (все - в Кубке Англии).
За команду «Лестера» U23 Капустка провел 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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