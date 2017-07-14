«Фрайбург» арендовал у «Лестера» Капустку

Немецкий «Фрайбург» арендовал вингера «Лестера» Бартоша Капустку. Аренда рассчитана на один сезон.

Капустка перешел в «Лестер» летом прошлого года после того, как неплохо зарекомендовал себя на Евро-2016 и в составе сборной Польши в целом. Однако в стане «лис» у футболиста дела не задались. За год 20-летний игрок провел лишь 3 матча за взрослую команду (все - в Кубке Англии).

За команду «Лестера» U23 Капустка провел 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.