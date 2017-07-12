«Ювентус» объявил об аренде Дугласа Косты

«Ювентус» арендовал у «Баварии» полузащитника Дугласа Косту. Как сообщает пресс-служба «бьянконери», аренда рассчитана на один сезон, итальянский клуб заплатит за нее 6 млн евро. Контракт также предусматривает опцию выкупа игрока через год за 40 млн евро, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Кроме того, «Бавария» может рассчитывать на бонус в размере 1 млн евро в зависимости от выступлений Косты в составе туринцев.