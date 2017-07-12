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«Ювентус» объявил об аренде Дугласа Косты
Сегодня, 19:27 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ювентус» арендовал у «Баварии» полузащитника Дугласа Косту. Как сообщает пресс-служба «бьянконери», аренда рассчитана на один сезон, итальянский клуб заплатит за нее 6 млн евро. Контракт также предусматривает опцию выкупа игрока через год за 40 млн евро, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Кроме того, «Бавария» может рассчитывать на бонус в размере 1 млн евро в зависимости от выступлений Косты в составе туринцев.
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