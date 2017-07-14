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«Фулхэм» арендовал у «Челси» Пиазона
Сегодня, 20:22 | Источник: ФК "Фулхэм" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Челси» Лукас Пиазон отправился в аренду в «Фулхэм». Договор рассчитан до конца сезона.
Прошлый сезон 23-летний футболист также провел в стане «дачников», где в 30 матчах Чемпионшипа забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Интересно, что сам футболист ранее заявлял об усталости от постоянных аренд.
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