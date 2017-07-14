«Фулхэм» арендовал у «Челси» Пиазона

Полузащитник «Челси» Лукас Пиазон отправился в аренду в «Фулхэм». Договор рассчитан до конца сезона.

Прошлый сезон 23-летний футболист также провел в стане «дачников», где в 30 матчах Чемпионшипа забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Интересно, что сам футболист ранее заявлял об усталости от постоянных аренд.