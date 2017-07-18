«Ювентус» объявил о прибытии Щесны

«Ювентус» объявил, что вратарь «Арсенала» Войцех Щесны прилетел в Турин. Поляк должен подписать контракт с чемпионами Италии после прохождения медосмотра. СМИ сообщают, что Щесны обойдется «Ювентусу» в 10 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов. В Турине Щесны будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.
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