«Ювентус» объявил о прибытии Щесны

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18 июля 2017, 13:41

«Ювентус» объявил, что вратарь «Арсенала» прилетел в Турин. Поляк должен подписать контракт с чемпионами Италии после прохождения медосмотра. СМИ сообщают, что Щесны обойдется «Ювентусу» в 10 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов. В Турине Щесны будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.