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«Ювентус» объявил о прибытии Щесны

18 июля 2017, 13:41

«Ювентус» объявил, что вратарь «Арсенала» Войцех Щесны прилетел в Турин. Поляк должен подписать контракт с чемпионами Италии после прохождения медосмотра. СМИ сообщают, что Щесны обойдется «Ювентусу» в 10 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов. В Турине Щесны будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
18 июля 2017 в 17:16
На роль второго вратаря вполне сгодится! Хотя, на мой взгляд, он получше Нету будет. Удачи в новом клубе, Войцех)
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ Snoopy Dogg (раскрыть)
18 июля 2017 в 17:11, ред.
    mphuZ
    mphuZ
    18 июля 2017 в 16:39
    Пипец, такого вратаря отдали :(
    Повезло Ювентусу, хорошая замена Буффону будет.
    4ever Ars
    4ever Ars
    18 июля 2017 в 15:48
    Немного странная цена конечно, когда за Эдерсона сколько там? 40 заплатили?
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    18 июля 2017 в 15:40
    Неплохой выбор
    Шмавон
    Шмавон
    18 июля 2017 в 15:32
    Поздравляю Юве
    Bayern Best
    Bayern Best
    18 июля 2017 в 14:38
    Хорошая покупка для Юве.Он на 3 головы сильнее Нето. Юве, правильно сделал что продал Нето и подписал поляка.
    SonicStar
    SonicStar ответ Snoopy Dogg (раскрыть)
    18 июля 2017 в 14:33
    да уж...был я о тебе другого мнения )
    SonicStar
    SonicStar ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
    18 июля 2017 в 14:32
    вот только не надо, как ювенале судить по одному матчу ) у него Щенсны хреновый кипер из-за матча с БАТЭ. Теперь Алиссон будет получать больше игрового времени, сыграется и будет не хуже поляка
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
    18 июля 2017 в 14:28
    Главное, чтоб не на стакан!))
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответ SonicStar (раскрыть)
    18 июля 2017 в 14:27
    Видел я Алисона в Дерби, как раз на стадио Олимпико был. Рядом с поляком не стоит. Щесны реально тащит ! Ну, вам видней.
    Snoopy Dogg
    Snoopy Dogg ответ Горбатый (комментарий удален) (раскрыть)
    18 июля 2017 в 14:26
    Брат, я уже вызвал. Обещали по пути и к Эюбову заехать))
    SonicStar
    SonicStar ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
    18 июля 2017 в 14:14
    У нас есть Алисон, есть Скорупски. Оба очень сильные киперы
    SonicStar
    SonicStar ответ Горбатый (комментарий удален) (раскрыть)
    18 июля 2017 в 14:13
      Lazio-Kiev
      Lazio-Kiev
      18 июля 2017 в 14:12
      Прощелкали блохастые своего воротника, а Юве- не подарит! Хороший выбор.
      амурец
      амурец
      18 июля 2017 в 14:09
      ну всё правильно пора вратаришке на пенсию
      ману дель мораль
      ману дель мораль ответ saimon88 (раскрыть)
      18 июля 2017 в 13:56
      Ну а я вроде о том же)
      saimon88
      saimon88 ответ ману дель мораль (раскрыть)
      18 июля 2017 в 13:53
      а тогда зачем 10 лямов Юве за дублёра платить будет?* + 3.5 в год самому киперу.
      Это явно под основу.
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      18 июля 2017 в 13:46
      Явно не в качестве замены Буффону.
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