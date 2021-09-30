Червиченко: «Победа „Спартака“ неожиданней победы „Шерифа“ над „Реалом“»

Бывший президент «Спартака» прокомментировал победу московского клуба в групповом этапе Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

Естественно сказалось удаление, но судья максимально комфортно судил для «Спартака». Вытянуть на удаление эпизод с Руем было сложно, когда защитник «красно-белых» отбросил мяч Максименко в руки, тоже отвернулся. Конечно, это не преуменьшает победу «Спартака», потому что москвичи отлично воспользовались своими моментами.

Даже имея на руках ничейный счет, «красно-белые» не стали его удерживать, побежали вперед. Большие молодцы! Хорошо, что так фартит. Очень редко бывает, когда судья свистит в наш пользу и при этом нам сопутствует удача. Когда в спорте тебе дают шанс, пользуйся им! Эта победа более неожиданная, чем победа «Шерифа» над «Реалом».