Червиченко: «Победа „Спартака“ неожиданней победы „Шерифа“ над „Реалом“»

30 сентября 2021, 22:33
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московского клуба в групповом этапе Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

Естественно сказалось удаление, но судья максимально комфортно судил для «Спартака». Вытянуть на удаление эпизод с Руем было сложно, когда защитник «красно-белых» отбросил мяч Максименко в руки, тоже отвернулся. Конечно, это не преуменьшает победу «Спартака», потому что москвичи отлично воспользовались своими моментами.

Даже имея на руках ничейный счет, «красно-белые» не стали его удерживать, побежали вперед. Большие молодцы! Хорошо, что так фартит. Очень редко бывает, когда судья свистит в наш пользу и при этом нам сопутствует удача. Когда в спорте тебе дают шанс, пользуйся им! Эта победа более неожиданная, чем победа «Шерифа» над «Реалом».

roniker_
roniker_
01 октября 2021 в 07:41
Хоть какое-то проявление интеллекта у Червиченко будет неожиданней чем у мартышки, но пока на это надежды нет.
112910415
112910415
01 октября 2021 в 06:12
Шанс был использован отлично!
memphis
memphis
01 октября 2021 в 06:06
Отложили позор для своих болельщиков в Москве.
STVA 1
STVA 1
30 сентября 2021 в 22:54
Прям видно что он сквозь слезы это говорит. До чего же никчёмный человечишка((
морозз
морозз
30 сентября 2021 в 22:45
Толстый сквозь слёзы и сопли поздравил Спартак!
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября 2021 в 22:37
Слова, просто слова, а ребята бились
makkie
makkie
30 сентября 2021 в 22:37
Жирный даже здесь найдет моменты, чтобы придраться к судейству и Спартаку.
Небось сидел и ждал разгрома от Наполи. Ну и обождался!)
