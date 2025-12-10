«Бранн» – «Фенербахче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765395542

вчера, 22:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бранн» – «Фенербахче», который состоится 11 декабря 2025 года.

«Бранн»

«Бранн» старается набирать баллы по мере своих возможностей и за пять туров коллективу удалось собрать восемь пунктов. Коллектив рассчитывает попасть в плей-офф и поэтому домашняя игра с «Фенербахче» станет для хозяев одной из самых важных в основном этапе. Ничья будет не так эффективна, ну а поражение существенно усложнит ситуацию представителю Норвегии.

30 ноября «Бранн» обыграл «ХамКам» (3:1) на своем поле, а 27 ноября команда сыграла вничью с ПАОК (1:1).

«Фенербахче»

От турецкого гранда явно ждали лучшего результата, чем восемь очков, но теперь команде нужно бороться за «шаг вперед» с соседями по турнирной таблице. «Фенербахче» имеет гораздо больше опыта, чем у «Бранна» и коллектив постарается аккуратно сыграть на выезде и найти свои моменты, чтобы забрать максимум баллов в Норвегии, которые им никто не гарантирует.

6 декабря «Фенербахче» сыграл вничью на выезде с «Башакшехиром» (1:1), а первого числа поделил очки с «Галатасараем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бранн» – 3.25

Ничья – 3.55

Победит «Фенербахче» – 2.15

Статистика

«Бранн» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фенербахче» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Фенербахче», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.15. Команды являются соседями в турнирной таблице, но здесь должен сыграть большой еврокубковый опыт турецкого клуба, который может принести победу.