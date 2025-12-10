«Янг Бойз» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Лилль», который состоится 11 декабря 2025 года.
«Янг Бойз»
«Янг Бойз» смог за пять туров Лиги Европы набрал шесть очков и на данный момент занимает 26 место. Тем не менее, у швейцарского клуба есть еще три тура, чтобы исправить ситуацию и пробиться в топ-24. Команда принимает серьезного соперника в лице «Лилля», которого нужно обыгрывать, а для этого возможно придется рисковать и «оголять свои тылы», поэтому встреча будет максимально интересной.
7 декабря «Янг Бойз» проиграл на выезде «Сьону» (0:2), а 30 числа команда сыграла вничью с «Серветтом» (4:4).
«Лилль»
«Лилль» очень уверенно провел несколько последних поединков, в которых добивался побед, а в Лиге Европы команда набрала девять очков и идет на 11 месте. Коллективу предстоит сыграть на выезде в Швейцарии и если французский клуб хочет побороться за место в топ-8, то им очень нужна победа. Встреча будет максимально напряженной и интересной для большинства болельщиков.
5 декабря «Лиль» выиграл сложную домашнюю игру с «Марселем» (1:0), а 30 ноября на выезде справился с «Гавром» (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Янг Бойз» – 4.9
- Ничья – 4.2
- Победит «Лилль» – 1.63
Статистика
- «Янг Бойз» не может выиграть уже три поединка подряд во всех турнирах
- «Лилль» проиграл пять из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах
Прогноз
Поставить, на победу «Лилля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.63. Французский клуб находится в великолепной физической форме и сможет создать проблемы «Янг Бойз», которые должны привести к выездной победе.