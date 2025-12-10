«Янг Бойз» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765393216

вчера, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Лилль», который состоится 11 декабря 2025 года.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» смог за пять туров Лиги Европы набрал шесть очков и на данный момент занимает 26 место. Тем не менее, у швейцарского клуба есть еще три тура, чтобы исправить ситуацию и пробиться в топ-24. Команда принимает серьезного соперника в лице «Лилля», которого нужно обыгрывать, а для этого возможно придется рисковать и «оголять свои тылы», поэтому встреча будет максимально интересной.

7 декабря «Янг Бойз» проиграл на выезде «Сьону» (0:2), а 30 числа команда сыграла вничью с «Серветтом» (4:4).

«Лилль»

«Лилль» очень уверенно провел несколько последних поединков, в которых добивался побед, а в Лиге Европы команда набрала девять очков и идет на 11 месте. Коллективу предстоит сыграть на выезде в Швейцарии и если французский клуб хочет побороться за место в топ-8, то им очень нужна победа. Встреча будет максимально напряженной и интересной для большинства болельщиков.

5 декабря «Лиль» выиграл сложную домашнюю игру с «Марселем» (1:0), а 30 ноября на выезде справился с «Гавром» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Янг Бойз» – 4.9

Ничья – 4.2

Победит «Лилль» – 1.63

Статистика

«Янг Бойз» не может выиграть уже три поединка подряд во всех турнирах

«Лилль» проиграл пять из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах

Прогноз

Поставить, на победу «Лилля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.63. Французский клуб находится в великолепной физической форме и сможет создать проблемы «Янг Бойз», которые должны привести к выездной победе.