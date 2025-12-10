«Базель» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Базель» – «Астон Вилла», который состоится 11 декабря 2025 года.
«Базель»
«Базель» вряд ли устраивают набранные шесть очков за пять туров, но это не лишает команду шансов на выход в плей-офф. Коллектив занимает 24 место, но главной проблемой является нынешний соперник швейцарской команды, которым является «Астон Вилла». Хозяевам будет максимально сложно прервать серию побед представителя АПЛ, но в футболе случалось и не такое.
7 декабря «Янг Бойз» на выезде справился с «Винтертуром» (2:1), а в кубке страны одолел «Гранд-Сакконекс» (3:1).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» в последнем туре одолела непобедимый «Арсенал» в чемпионате (2:1), а сама занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге Европы команда из Бирмингема также идет в тройке лидеров с 12 баллами и не хочет уступать прямым конкурентам за лидерство и настраивается исключительно на победу, поэтому сопернику будет крайне непросто.
6 декабря «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» на своем поле (2:1), а третьего числа команда оказалась сильнее «Брайтона» на выезде (4:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Базель» – 4.15
- Ничья – 4.4
- Победит «Астон Вилла» – 1.7
Статистика
- «Астон Вилла» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Базеля» закончились исходом «обе забьют»
- Оба матча между клубами в истории личных встреч завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Представитель АПЛ борется за лидерство в Лиге Европы и наверняка будем играть самым боевым составом, что сильно уменьшает шансы «Базеля» на успех в этой встрече. Предполагаем, что гости одержат минимальную победу в этой встрече.