Орлов: «„Зенит“ не уверен в своих силах»

30 сентября 2021, 17:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Всё ли устроило меня в плане игры «Зенита»? Нет, конечно. После забитого мяча почему-то отошли назад, старались сбить темп. Я понять не могу. Дома, конечно, надо прессинговать. Особенно такую команду, как «Мальме». Ведь все команды, которые играют дома, прессингуют все 90 минут, стараются держать темп и как можно больше забить. А «Зенит» приостановился. И был же хороший момент у соперника. Хорошо, что пробили выше ворот. А мог бы попасть в ворота и игра бы выровнялась.

«Зенит» не уверен в своих силах. Я понимаю, что есть всякие косвенные причины. И состояние до игры: ни разу не выигрывали в последнее время. Но надо быть верным себе. Вот после перерыва другое дело. Когда Ракицкий делал голевой пас, находясь в пяти-семи метрах от штанги на правом фланге. Ясно, что пошли вперед. Ну и молодец, конечно, Далер Кузяев. Его вклад был вчера огромен. С первой минуты он гулял между линиями, подключался и слева, и справа. Был легким. Мало того, что гол забил, так он еще и выбил игрока. Это же он обгонял соперника, переиграл его. А дальше рука, удаление. Поэтому, были свои герои. Но у «Зенита» перед игрой в Лиге чемпионов большие проблемы. И над этим надо работать. Но они этим и занимаются.

Готов ли «Зенит» побороться с «Челси» и «Ювентусом»? Конечно, не готов. Сколько ошибок в обороне! Но надо играть. Каждый матч — это новая страница. «Ювентус», может быть, не будет играть против «Зенита» так, как играл против «Челси». Но надо играть самим и исходить из своей игры.

А если говорить о готовности команды… Ну, разве можно сравнить «Зенит» с «Челси» и «Ювентусом» — по укомплектованности состава, по движению? Дзюба, например, после 60-й минуты уже не может. Вышел Сердар Азмун. Ну, тоже какой-то он то ли нездоровый, то ли еще после травмы. А сколько ошибок допускает в обороне Сутормин! Сколько потерь мяча. Но он уравновесил это своим голом. Но за это могут и наказать. На таком уровне любая ошибка может быть наказуема. Каждая. Любого игрока.

Напомним, что «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года.

sir_Alex
sir_Alex
30 сентября 2021 в 22:11
Прислушайтесь, Гена зря не скажет!
протон
протон
30 сентября 2021 в 20:58
А мне кажется, стратегически всё сделали верно. Мальмё планировал весь матч отсиживаться в обороне, как Зенит в Лондоне. А тут быстрый гол, решили вытянуть их со своей половины поля и не дать играть в свою игру.
dargo
dargo ответ 311 (раскрыть)
30 сентября 2021 в 18:22
в счете да, но я имею введу содержание и качество игры, ты наверно так же считаешь что Юве превосходил Челчи по игре и счет отражает превосходство туринцев?
311
311 ответ dargo (раскрыть)
30 сентября 2021 в 18:09
В счёте наверное, или это не считается?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября 2021 в 18:02
А че,Гена ещё в стране,я думал он эмигрировал!
Сергей Лемской
Сергей Лемской
30 сентября 2021 в 17:52
Мрачный Гена, очень мрачный. Но прикольно читать его выступления, поскольку он напрочь забывает то, что говорил ранее...
LAISMEN
LAISMEN
30 сентября 2021 в 17:46
Столько наговорил. Волнообразное какое то у него настроение по отношению к Зениту, то хвалит то критикует. Так и Дзюба в его глазах как то быстро упал после таких хвалебных дифирамб сказанных ранее. Комментатор по моему видению осторожный пессимист.
dargo
dargo
30 сентября 2021 в 17:30, ред.
а почему нельзя сравнивать нашу команду с Ювентусом и Челси? старый маразматик как всегда преклоняется перед так называемыми "грандами" В чем это Зенит уступал Челси на его поле? Надеюсь после окончания группового этапа он публично извинится перед болельщиками нашей команды и перед игроками и Семаком
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября 2021 в 17:28
Полность согласен...
Дзюба к 60-й минуте выглядел как буд то пробежал 3 марафона ....и выглядел скорей заменой удалённого шведа чем игроком Зенита....
Всё что приходило в голову к 20-й минуте это "Что же с вами итальянцы и англичане сделают коль нетоповые шведы создали 3 стопроцентных момента за 10 минут"....
4 весёлых бразильца и Далер конечно неприятность для соперника...но хватит ли их умения против защиты уровня Юве и Челси.....смогут ли они забить больше чем сможет пропустить наша пока очень сквозняковая защита ???...вопрос..

Челси показал что он настолько же сильней Зенита....на сколько Зенит сильнее Мальмё....

А значит вся надёга на спаренные игры с Турином ....
В коих и пожелаем Зениту куража и феерии !!!!!!!
Ironigor
Ironigor
30 сентября 2021 в 17:19
Добрый вечер 🌙Геннадий !!! Сколько лет, сколько зим !!!)
