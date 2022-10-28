«Ахмат» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (29.10.2022)

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вчера, 09:24

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 2.8, ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.55.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.97 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Ахмат» хорошо выступает на данном отрезке сезона и в пяти последних турах смог набрать 12 очков. Это позволяет команде занимать шестое место с 23 набранными баллами, а отставание от лидера составляет 10 очков. Клуб из Грозного недавно обыгрывал «Ростов» в кубке и постарается повторить этот результат сейчас. Два последних поединка «Ахмата» завершились победой в РПЛ над «Торпедо» (1:0) и поражением в кубке России от «Оренбурга» (2:4).

После длительной серии без поражений «Ростов» сильно сдал в результатах и сейчас может похвалиться лишь одной победой в пяти последних встречах. В турнирной таблице клуб откатился на четвертое место с 26 баллами, но все еще находится в эпицентре борьбы за призовые места. В прошлом туре «Ростов» разошелся миром с «Факелом» (1:1), а в кубке страны уступил московскому «Динамо» (1:3).

Информация для ставок

«Ростов» не может победить на выезде уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ростов» проиграл «Ахмату» четыре последних матча

Шесть из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ахмат» хорошо играет против «Ростова» в последних матчах и на данный момент выглядит более стабильно. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.