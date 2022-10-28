«Ахмат» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (29.10.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 2.8, ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.55.
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1 : 2
78’
сегодня, 16:30
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.97 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.83.
Форма команд
«Ахмат» хорошо выступает на данном отрезке сезона и в пяти последних турах смог набрать 12 очков. Это позволяет команде занимать шестое место с 23 набранными баллами, а отставание от лидера составляет 10 очков. Клуб из Грозного недавно обыгрывал «Ростов» в кубке и постарается повторить этот результат сейчас. Два последних поединка «Ахмата» завершились победой в РПЛ над «Торпедо» (1:0) и поражением в кубке России от «Оренбурга» (2:4).
После длительной серии без поражений «Ростов» сильно сдал в результатах и сейчас может похвалиться лишь одной победой в пяти последних встречах. В турнирной таблице клуб откатился на четвертое место с 26 баллами, но все еще находится в эпицентре борьбы за призовые места. В прошлом туре «Ростов» разошелся миром с «Факелом» (1:1), а в кубке страны уступил московскому «Динамо» (1:3).
Информация для ставок
- «Ростов» не может победить на выезде уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ростов» проиграл «Ахмату» четыре последних матча
- Шесть из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ахмат» хорошо играет против «Ростова» в последних матчах и на данный момент выглядит более стабильно. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.