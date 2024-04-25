«Ахмат» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2024)

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сегодня, 12:55

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Сочи» будет стоить 3.2, ничью можно поставить по 3.35. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Ахмат» полностью провалил сезон, но все еще имеет шансы сохранить свое место в РПЛ , что звучит странно после пятой итоговой позиции в прошлом футбольном году. Сейчас клуб из Грозного располагается на 15 месте с 23 баллами, но буквально пара побед в ближайших матчах может помочь ему подняться сразу на несколько позиций. В прошлом туре «Ахмат» обыграл на выезде ЦСКА (2:1), а ранее крупно проиграл «Балтике» (1:7).

«Сочи» все еще остается последней командой РПЛ и шансов остаться в элитном дивизионе у команды очень мало. В активе клуба только 19 баллов и отставание от ближайшего соперника на четыре пункта. Только победа над прямым конкурентом может помочь гостям вернуться в борьбу за выживание. В двух последних поединках «Сочи» поделил очки с «Уралом» (2:2) и переиграл на своем поле «Сочи» (1:0).

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех победах

Пять последних матчей «Сочи» на выезде в основное время завершились ничейными результатами

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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