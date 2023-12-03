«Ахмат» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этой встрече являются гости, поставить на которых можно по 2.45. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагают по 2.85. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии можно за 3.65.
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сегодня, 19:00
Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.
Форма команд
«Ахмат» находится в глубоком кризисе и проиграл большинство последних матчей во всех турнирах. На данный момент клуб из Грозного занимает предпоследнее место с 13 баллами в активе, но еще есть много времени, чтобы исправить ситуацию. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы не проиграть на своем поле «народной команде». В прошлом туре «Ахмат» добыл один пункт на выезде с «Оренбургом» (1:1), а ранее на выезде уступил «Локомотиву» (1:2).
«Спартак» также редко выигрывает в последние месяцы и очередные мечты о чемпионстве таковыми и останутся. «Красно-белые» занимают шестое место с 27 баллами и отстают от лидера на шесть пунктов. У гостей будет отличная возможность воспользоваться не лучшим состоянием соперника и вырвать важную победу. В прошлом туре «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» (0:1), а ранее на выезде одолел «Балтику» (2:0).
Информация для ставок
- «Ахмат» не может выиграть на своем поле уже пять поединков подряд
- «Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились вничью
- «Спартак» забивал только в пяти матчах из десяти последних на выезде
Прогноз
Оба коллектива имеют серьезные проблемы и определить победителя очень сложно и рискованно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.