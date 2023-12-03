«Ахмат» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (03.12.2023)

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сегодня, 14:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этой встрече являются гости, поставить на которых можно по 2.45. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагают по 2.85. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии можно за 3.65.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Ахмат» находится в глубоком кризисе и проиграл большинство последних матчей во всех турнирах. На данный момент клуб из Грозного занимает предпоследнее место с 13 баллами в активе, но еще есть много времени, чтобы исправить ситуацию. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы не проиграть на своем поле «народной команде». В прошлом туре «Ахмат» добыл один пункт на выезде с «Оренбургом» (1:1), а ранее на выезде уступил «Локомотиву» (1:2).

«Спартак» также редко выигрывает в последние месяцы и очередные мечты о чемпионстве таковыми и останутся. «Красно-белые» занимают шестое место с 27 баллами и отстают от лидера на шесть пунктов. У гостей будет отличная возможность воспользоваться не лучшим состоянием соперника и вырвать важную победу. В прошлом туре «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» (0:1), а ранее на выезде одолел «Балтику» (2:0).

Информация для ставок

«Ахмат» не может выиграть на своем поле уже пять поединков подряд

«Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились вничью

«Спартак» забивал только в пяти матчах из десяти последних на выезде

Прогноз

Оба коллектива имеют серьезные проблемы и определить победителя очень сложно и рискованно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.