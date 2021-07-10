АИК — «Варберг». Прогноз на матч чемпионата Швеции (10.07.2021)

1625881598

вчера, 04:46

АИК встретится с «Варбергом» в рамках 10-го тура Высшей Лиги Швеции.. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают АИК явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6. Победа «Варберга» оценивается в 5.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.

Форма команд

АИК , защитником которого интересовались «Рубин» и «Манчестер Сити», находится на 6-й строчке в турнирной таблице с 14 баллами в активе. Команда выиграла четыре поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в трех матчах. На счету клуба 11 забитых и 10 пропущенных мячей. АИК не может похвастаться убедительными результатами в последнее время. Команда набрала всего 5 очков за последние 5 туров.

«Варберг» с 8 набранными баллами расположился на 14-й, предпоследней строчке в турнирной таблице. На счету клуба две победы, две ничьи и пять поражений. В нынешнем сезоне команда забила 11 мячей и пропустила 18 голов. «Варберг» пытается выбраться из подвала турнирной таблицы, но пока с трудом набирает очки.

Информация для ставок

АИК пропустил восемь голов в последних пяти матчах

пропустил восемь голов в последних пяти матчах «Варберг» выиграл два матча из последних пяти

АИК не побеждает четыре матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу АИКа с учетом форы (-1) по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.77.