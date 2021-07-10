АИК — «Варберг». Прогноз на матч чемпионата Швеции (10.07.2021)

АИК встретится с «Варбергом» в рамках 10-го тура Высшей Лиги Швеции.. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.
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2 : 1
завершен
вчера, 18:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают АИК явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6. Победа «Варберга» оценивается в 5.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.
Форма команд
АИК, защитником которого интересовались «Рубин» и «Манчестер Сити», находится на 6-й строчке в турнирной таблице с 14 баллами в активе. Команда выиграла четыре поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в трех матчах. На счету клуба 11 забитых и 10 пропущенных мячей. АИК не может похвастаться убедительными результатами в последнее время. Команда набрала всего 5 очков за последние 5 туров.
«Варберг» с 8 набранными баллами расположился на 14-й, предпоследней строчке в турнирной таблице. На счету клуба две победы, две ничьи и пять поражений. В нынешнем сезоне команда забила 11 мячей и пропустила 18 голов. «Варберг» пытается выбраться из подвала турнирной таблицы, но пока с трудом набирает очки.
Информация для ставок
- АИК пропустил восемь голов в последних пяти матчах
- «Варберг» выиграл два матча из последних пяти
- АИК не побеждает четыре матча кряду
Прогноз
В этом поединке можно поставить на победу АИКа с учетом форы (-1) по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.77.