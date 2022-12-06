«Альбасете» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (06.12.2022)

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вчера, 12:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Рискнуть на победу «Сарагосы» можно по коэффициенту 3, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 1.5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 1.5 можно взять по 2.45.

Форма команд

«Альбасете» не показывает той игры, которую ждут от клуба болельщики и выиграл всего один поединок в Сегунде из пяти последних. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место и смог набрать 25 очков. В прошлом туре второго по силе чемпионата Испании «Альбасете» проиграл на выезде «Мирандесу», а ранее обыграл на своем поле «Расинг».

«Сарагоса» после нескольких неудачных поединков уже три матча подряд набирает очки, что дает веру болельщика в лучшее будущее. Сейчас коллектив располагается на 15 месте с 21 баллом и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Два последних матча «Сарагосы» в рамках Сегунды завершились победой над «Ибицей» (2:1) и ничьей с «Бургосом» (2:2).

Информация для ставок

«Альбасете» выиграл только два поединка из десяти последних в основное время

«Сарагоса» проиграла шесть выездных матчей из последних десяти

Четыре из пяти поединков между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Албасете» выиграл у «Сарагосы» три из четырех последних встреч

Прогноз

Обе команды не могут похвалиться стабильностью в этом сезоне, поэтому матч между ними ожидается нервный и напряженный. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 1.5 мячей по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.