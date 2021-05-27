«Алькоркон» — «Эспаньол». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

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сегодня, 05:18

«Эспаньол» сыграет на выезде с «Алькорконом» в заключительном туре испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают минимальное предпочтение «Эспаньолу». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.6. Ничейный исход оценивается в 3.25. Победа «Алькоркона» представлена коэффициентом 2.75.

Форма команд

«Алькоркон» набрал 45 очков и расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 12 побед, 9 ничьих и 20 поражений. В этом розыгрыше Сегунды команда забила 31 мяч и пропустила 42 гола. В последних поединках «Алькоркон» в последних матчах чередует победы с поражениями и всё ещё не гарантировал себе сохранение прописки в Сегунде.

«Эспаньол» является лидером турнира. В нынешнем сезоне каталонская команда выиграла 24 поединка, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 7 матчах. На счету «Эспаньола» 71 забитый мяч и 27 пропущенных голов. «Эспаньол» уже вышел в Примеру. Единственная мотивация клуба — закончить чемпионат на первой строчке. Отрыв от идущей на втором месте «Мальорки» составляет одно очко.

Информация для ставок

«Эспаньол» выиграл два из последних пяти матчей

«Алькоркон» выиграл 8 из 20 домашних матчей этого сезона

«Эспаньол» забил восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку «обе команды забьют плюс победа „Эспаньола“» по коэффициенту 4.7. Еще одна актуальная ставка — все свои голы «Эспаньол» забьет в ворота одной стороны поля — 1.85.

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