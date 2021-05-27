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«Алькоркон» — «Эспаньол». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

сегодня, 05:18

«Эспаньол» сыграет на выезде с «Алькорконом» в заключительном туре испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают минимальное предпочтение «Эспаньолу». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.6. Ничейный исход оценивается в 3.25. Победа «Алькоркона» представлена коэффициентом 2.75.

Форма команд

«Алькоркон» набрал 45 очков и расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 12 побед, 9 ничьих и 20 поражений. В этом розыгрыше Сегунды команда забила 31 мяч и пропустила 42 гола. В последних поединках «Алькоркон» в последних матчах чередует победы с поражениями и всё ещё не гарантировал себе сохранение прописки в Сегунде.

«Эспаньол» является лидером турнира. В нынешнем сезоне каталонская команда выиграла 24 поединка, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 7 матчах. На счету «Эспаньола» 71 забитый мяч и 27 пропущенных голов. «Эспаньол» уже вышел в Примеру. Единственная мотивация клуба — закончить чемпионат на первой строчке. Отрыв от идущей на втором месте «Мальорки» составляет одно очко.

Информация для ставок

  • «Эспаньол» выиграл два из последних пяти матчей
  • «Алькоркон» выиграл 8 из 20 домашних матчей этого сезона
  • «Эспаньол» забил восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку «обе команды забьют плюс победа „Эспаньола“» по коэффициенту 4.7. Еще одна актуальная ставка — все свои голы «Эспаньол» забьет в ворота одной стороны поля — 1.85.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Австралии «Макартур» — «Сентрал Кост Маринерс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.52 1.82 2.06 1.43 2.93
Лига Ставок 2.50 1.49 1.77 1.97 1.42 2.70
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 1.83 2.08
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