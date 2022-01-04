ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Альмерия» — «Эльче». Прогноз на матч Кубка Испании (06.01.2022)

04 января 2022, 16:51

6 января 2022 года «Альмерия» примет «Эльче» в рамках 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Поединок будет проходить на стадионе «Альмерии». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч-противостояние представителей Примеры и Сегунды.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Альмерию». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Эльче» в 3.00. Дополнительная ставка на грядущий матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Альмерия» проводит достойный сезон в Испанской Сегунде и показывает хорошие результаты. Коллектив активно набирает баллы и много забивает в ворота своих соперников. Последние матчи это подтверждают. Клуб обыграл «Сарагосу» со счетом 3:0, затем расправился с «Аморебьетой» 1:2, но неожиданно уступил «Картахене» 0:1. Тем не менее, «Альмерия» не собирается сбавлять обороты, у клуба хорошие шансы пройти дальше в кубке.

«Эльче» выступает в Примере и не может похвастаться хорошими результатами. Клуб часто проигрывает и теряет очки на ровном месте. С забитыми мячами также есть проблем, клуб не располагает хорошими футболистами в линии атаки. В последних встречах «Эльче» сыграл вничью с «Гранадой» 0:0, а также уступил «Барселоне» 3:2 и выиграл у «Унионистас» в рамках Кубка Испании со счетом 0:1.

Информация для ставок

«Эльче» выиграл два матча из последних пяти
«Альмерия» проиграла лишь один матч из последних десяти
У «Эльче» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.55. «Альмерия» способна много забить, а «Эльче» может ответить 1-2 голами.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.76 1.58 2.35
Мелбет 1.65 2.38
1XBET 1.66 2.29
Все комментарии
Gahi
Gahi
04 января в 21:00
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
04 января в 18:25
Игра на три результата....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100