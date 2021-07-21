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«Альтах» — ЛАСК. Прогноз на матч чемпионата Австрии (24.07.2021)

вчера, 07:44

В 1-м туре австрийской Бундеслиги «Альтах» на стадионе «Кэшпоинт» примет ЛАСК. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.584.221.61
Лига Ставок 5.20 4.00 1.62
Мелбет 5.35 4.32 1.59
1XBET 5.30 4.30 1.60
BetBoom 5.80 4.05 1.57

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает ЛАСК очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход оценивается в 4.3. Победа «Альтаха» представлена коэффициентом 5.3.

Аналитики букмекерской компании также считают, что команды на двоих забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.72, ТМ (2.5) – 2.24.

Форма команд

Новый сезон «Альтах» начал неудачно. В матче 1/32 финала Кубка Австрии команда сенсационно уступила на выезде «Калсдорфу» (1:2) и покинула турнир. Прошлый розыгрыш австрийской Бундеслиги «Альтах» завершал в группе вылета. К финишу клуб пришёл на четвертом месте, избежав вылета с такими показателями: 9 побед, 7 ничьих и 16 поражений.

ЛАСК, недавно разгромивший в товарищеском матче российский клуб, не испытал проблем с тем, чтобы пробиться в 1/16 финала Кубка Австрии. 17 июля команда дома не оставила шансов «Маннсдорфу», отправив в ворота соперника шесть безответных голов (6:0). В прошлом сезоне ЛАСК финишировал на 4-м месте в чемпионской группе. «Черно-белые» уступили «Штурму» в борьбе за бронзовые медали с отставание в 6 очков из-за двух поражений на финише чемпионата.

Информация для ставок

  • В 4 последних матчах ЛАСКа в Бундеслиге сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • «Альтах» проигрывал ЛАСКу в 7 предыдущих встречах во всех турнирах
  • ЛАСК побеждал и не пропускал голы в 4 из 5 последних матчей на поле «Альтаха»

Прогноз

«Альтах» является крайне удобным соперником для ЛАСКа. К томуже хозяева грядущей встречи находятся в неоднозначной форме, о чем говорит их сенсационный вылет из Кубка Австрии. Учитывая вышесказанное, предлагаем сыграть ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.70 1.75 2.15
Лига Ставок 2.11 1.68 1.68 2.11
Мелбет 2.24 1.72
1XBET 2.24 1.72
BetBoom 3.30 1.29 2.10 1.67 1.65 2.13
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Все комментарии
tpdwpqbc74jz
tpdwpqbc74jz
вчера в 13:09
ЛАСК (Линц) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:17
Гости не проиграют
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