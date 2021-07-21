«Альтах» — ЛАСК. Прогноз на матч чемпионата Австрии (24.07.2021)

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вчера, 07:44

В 1-м туре австрийской Бундеслиги «Альтах» на стадионе «Кэшпоинт» примет ЛАСК . Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает ЛАСК очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход оценивается в 4.3. Победа «Альтаха» представлена коэффициентом 5.3.

Аналитики букмекерской компании также считают, что команды на двоих забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.72, ТМ (2.5) – 2.24.

Форма команд

Новый сезон «Альтах» начал неудачно. В матче 1/32 финала Кубка Австрии команда сенсационно уступила на выезде «Калсдорфу» (1:2) и покинула турнир. Прошлый розыгрыш австрийской Бундеслиги «Альтах» завершал в группе вылета. К финишу клуб пришёл на четвертом месте, избежав вылета с такими показателями: 9 побед, 7 ничьих и 16 поражений.

ЛАСК , недавно разгромивший в товарищеском матче российский клуб, не испытал проблем с тем, чтобы пробиться в 1/16 финала Кубка Австрии. 17 июля команда дома не оставила шансов «Маннсдорфу», отправив в ворота соперника шесть безответных голов (6:0). В прошлом сезоне ЛАСК финишировал на 4-м месте в чемпионской группе. «Черно-белые» уступили «Штурму» в борьбе за бронзовые медали с отставание в 6 очков из-за двух поражений на финише чемпионата.

Информация для ставок

В 4 последних матчах ЛАСКа в Бундеслиге сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Альтах» проигрывал ЛАСКу в 7 предыдущих встречах во всех турнирах

ЛАСК побеждал и не пропускал голы в 4 из 5 последних матчей на поле «Альтаха»

Прогноз

«Альтах» является крайне удобным соперником для ЛАСКа. К томуже хозяева грядущей встречи находятся в неоднозначной форме, о чем говорит их сенсационный вылет из Кубка Австрии. Учитывая вышесказанное, предлагаем сыграть ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Бетсити.