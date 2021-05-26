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«Альянс» — «Прикарпатье». Прогноз на матч Первой лиги Украины (26.05.2021)

сегодня, 14:07

В 28-м туре Первой лиги Украины «Альянс» из Липовой Долины примет дома «Прикарпатье». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.37 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно за 3.22, а взять победу хозяев можно за 2.1.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.82 на ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Альянс» потерял шансы на повышение в классе, а потому последние матчи турнира превращаются в формальность. Команда под руководством Юрия Ярошенко провела неплохой сезон, показала интересный футбол и уже давно не проигрывала. В прошлом туре «Альянс» выдал фантастические 3:3 с «Вересом», а туром ранее обыграл «Оболонь» (1:0).

«Прикарпатье» находится в непосредственной близости от зоны вылета, на четыре балла опережая своего преследователя. Команда достаточно нестабильна, постоянно чередует набор очков с поражениями, вследствие этого сезон уж точно нельзя записать ей в актив. В минувшем туре без шансов проиграли «Металлисту 1925» (0:3), а туром ранее обыграли «Кристалл» (1:0).

Информация для ставок

  • «Альянс» не проигрывает 10 матчей кряду
  • «Прикарпатье» в последних девяти гостевых матчах одержало всего одну победу
  • «Альянс» забивает дома минимум один гол в шести из семи последних поединков
  • Игра первого круга завершилась победой «Прикарпатья» со счетом 1:0

Прогноз

«Альянс» — команда более сильная, имеет дополнительное преимущество в виде игры на домашней арене. Велика вероятность того, что хозяева поля одержат победу. Рекомендуем сделать ставку на победу «Альянса» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Николаев» — «Нива».

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:45
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Альянс»
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