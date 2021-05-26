«Альянс» — «Прикарпатье». Прогноз на матч Первой лиги Украины (26.05.2021)

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сегодня, 14:07

В 28-м туре Первой лиги Украины «Альянс» из Липовой Долины примет дома «Прикарпатье». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.37 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно за 3.22, а взять победу хозяев можно за 2.1.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.82 на ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Альянс» потерял шансы на повышение в классе, а потому последние матчи турнира превращаются в формальность. Команда под руководством Юрия Ярошенко провела неплохой сезон, показала интересный футбол и уже давно не проигрывала. В прошлом туре «Альянс» выдал фантастические 3:3 с «Вересом», а туром ранее обыграл «Оболонь» (1:0).

«Прикарпатье» находится в непосредственной близости от зоны вылета, на четыре балла опережая своего преследователя. Команда достаточно нестабильна, постоянно чередует набор очков с поражениями, вследствие этого сезон уж точно нельзя записать ей в актив. В минувшем туре без шансов проиграли «Металлисту 1925» (0:3), а туром ранее обыграли «Кристалл» (1:0).

Информация для ставок

«Альянс» не проигрывает 10 матчей кряду

«Прикарпатье» в последних девяти гостевых матчах одержало всего одну победу

«Альянс» забивает дома минимум один гол в шести из семи последних поединков

Игра первого круга завершилась победой «Прикарпатья» со счетом 1:0

Прогноз

«Альянс» — команда более сильная, имеет дополнительное преимущество в виде игры на домашней арене. Велика вероятность того, что хозяева поля одержат победу. Рекомендуем сделать ставку на победу «Альянса» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

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