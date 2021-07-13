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«Амкар» — «Тюмень». Прогноз на матч Кубка России (14.07.2021)

вчера, 21:59

«Амкар» сыграет против «Тюмени» в рамках первого круга Кубка России. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1XBET 3.38 3.58 1.98
BetBoom 3.55 3.60 1.90

Ставки букмекеров

Фаворит — «Тюмень». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на ничейный исход по 3.70. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 4.05.

Форма команд

«Амкар» в этом сезоне показывает футбол очень хорошего уровня, учитывая, что команда только недавно возродилась. В последних товарищеских матчах у клуба есть четкий рисунок игры, клуб старается давить на ворота соперника, особенно на последних минутах. В поединке против «Тюмени» будет тяжело, так как этот клуб сейчас в еще лучшей форме.

«Тюмень» показывает футбол высочайшего уровня. В последних матчах этот клуб находится в прекрасной форме. Клуб практически в каждой игре выкладывается на полную, он часто побеждает и много забивает. «Амкару» будет сложно.

Информация для ставок

● «Амкар» не проигрывает четыре поединка кряду
● «Тюмень» не проигрывает десять матчей подряд
● «Амкар» забил шесть мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — проход «Амкара» дальше по коэффициенту 2.85. Также можно поставить на исход с учетом форы (+1) по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 2.06 1.76
BetBoom 2.04 1.69
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:06
Возможна ничья
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