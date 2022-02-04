«Андерлехт» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.02.2022)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 8.1, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.35. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.2.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.64. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.25.

Форма команд

«Андерлехт» несколько дней назад уже провел матч с «Эйпеном» в кубке, который завершился ничейным результатом (2:2). В чемпионате же у команды не все так гладко, ведь последние два тура были проиграны. «Андерлехт» занимает четвертое место с 42 очками, но отставание от ближайшего соперника уже насчитывает шесть баллов, что настораживает болельщиков. В прошлом туре «Андерлехт» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1), а ранее уступил на своем поле «Серкль Брюгге» (0:2).

«Эйпен» проводит очень неуверенный отрезок сезона и не может выиграть в чемпионате уже несколько поединков подряд. Это не позволяет коллективу занять место выше 14 с 27 набранными очками, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить срочные коррективы в тренировочный процесс и улучшить реализацию моментов. В двух последних матчах чемпионата Бельгии «Эйпен» сыграл вничью с «Серен Юнайтед» (0:0) и проиграл «Стандарду» (0:2).

Информация для ставок

«Андерлехт» выиграл пять матчей из последних десяти во всех турнирах, а «Эйпен» одержал только одну победу

Четыре из пяти последних матчей «Андерлехта» и «Эйпена» завершились исходом «обе забьют»

«Эйпен» забивал только в пяти матчах из десяти последних на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Андерлехт» сможет прервать свою неприятную серию без побед. Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.