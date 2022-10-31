«Бернли» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2022)

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вчера, 16:32

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены в успехе «Бернли». Разместить ставки на победу домашней команды можно по коэффициенту 1.45, за ничью предложена цена 4.60, а победа «Ротерхэма» играется по котировке 6.80.

В линии голов, которую опубликовала компания Лига Ставок, преимущество на стороне результативного исхода. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.81, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бернли» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, одержав четыре победы в пяти прошлых турах. На этом отрезке клуб потерял очки только в ничейном матче с «Бирмингемом» (1:1) на выезде, а обыграть команде удалось «Суонси» (4:0), «Сандерленд» (4:2), «Норвич» (1:0) и «Рединг» (2:1).

«Ротерхэм» обосновался на 13-м месте лиги, заработав 22 очка за 17 сыгранных встреч. В трех последних турах чемпионата команда не одерживала побед над своими соперникам, заработав только один балл в ничейной игре с «Ковентри» (2:2). Также в данный период футболисты «Ротерхэма» уступили «Халл Сити» (2:4) и «Кардиффу» (0:1).

Информация для ставок

«Бернли» не проигрывал в домашних матчах лиги – 5 побед и 4 ничьих

«Ротерхэм» не побеждал в 7 из 8 гостевых матчей чемпионата

«Бернли» побеждал в 3 последних матчах против «Ротерхэма»

Прогноз

Мы считаем, что «Бернли» может уверенно победить «Ротерхэм» на домашней арене. Рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.