Англия — Кот-д'Ивуар. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

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вчера, 20:11

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этом поединке являются англичане. Поставить на их победу с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68. В случае неожиданной победы Кот-д'Ивуара зайдет и порадует коэффициент 7.7. Ничья в этом поединке оценивается коэффициенту 4.54.

Также в линии букмекеры предлагают 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ2.5 по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Национальная сборная Англии несколько дней назад провела домашнюю товарищескую встречу со сборной Швейцарии и переиграла соперника с минимальным счетом (2:1) пропустив гол в первой половине первого тайма. Голы на свой счет записали Люк Шоу и Харри Кейн.

Кот-д'Ивуар побывал во Франции, где на марсельском Велодроме сразился с действующими Чемпионами мира. Игра началась для команды с забитого гола, но удерживать преимущество долго не удалось, через три минуты французы счет сравняли, а в самом конце забили второй и нанесли поражение (1:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Англии составляет восемь матчей

Кот-д'Ивуар выиграл лишь одну из четырех последних игр

Четыре из пяти последних встречи сборной Англии закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из семи последних выездных поединков Кот-д'Ивуар завершил результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет поединок с большим количеством опасных моментов от обеих команд. Смеем предположить, что мяч окажется в сетке обеих ворот, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской Фонбет по коэффициенту 2.2.