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Англия — Кот-д'Ивуар. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

вчера, 20:11
Кот-д'Ивуар

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этом поединке являются англичане. Поставить на их победу с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68. В случае неожиданной победы Кот-д'Ивуара зайдет и порадует коэффициент 7.7. Ничья в этом поединке оценивается коэффициенту 4.54.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.287.50
Фонбет 1.43 4.40 7.80

Также в линии букмекеры предлагают 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ2.5 по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Национальная сборная Англии несколько дней назад провела домашнюю товарищескую встречу со сборной Швейцарии и переиграла соперника с минимальным счетом (2:1) пропустив гол в первой половине первого тайма. Голы на свой счет записали Люк Шоу и Харри Кейн.

Кот-д'Ивуар побывал во Франции, где на марсельском Велодроме сразился с действующими Чемпионами мира. Игра началась для команды с забитого гола, но удерживать преимущество долго не удалось, через три минуты французы счет сравняли, а в самом конце забили второй и нанесли поражение (1:2).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Англии составляет восемь матчей
  • Кот-д'Ивуар выиграл лишь одну из четырех последних игр
  • Четыре из пяти последних встречи сборной Англии закончились результатом ТБ 2.5
  • Шесть из семи последних выездных поединков Кот-д'Ивуар завершил результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет поединок с большим количеством опасных моментов от обеих команд. Смеем предположить, что мяч окажется в сетке обеих ворот, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской Фонбет по коэффициенту 2.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.46 1.88 1.93 1.47 2.65
Фонбет 1.90 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:53
Победа команды Англии в этом матче.
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zs5w3x9ny7g3
вчера в 21:14
Англия одержит победу.
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mw5q3j5jh562
вчера в 20:14
Англия выиграет матч.
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