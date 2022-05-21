«Норвич Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

1653080428

21 мая 2022, 00:00

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было не трудно, поэтому выставили коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону гостей. Сделать ставку на победу «шпор» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в победе хозяев, то ее можно взять по коэффициенту 11, в случае ничейного результата порадует коэффициент 6.45.

За тотал больше 3 предлагают коэффициент 1.68, тогда как ТМ 3 оценивается по коэффициенту 2.19. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Норвич Сити» без борьбы покидает АПЛ , команда набрала лишь 22 очка и замыкает турнирную таблицу. В последнем матче команда на выезде неожиданно отобрала очки у «Вулверхемптона» (1:1), а туром ранее разгромно уступила «Лестеру Сити» со счетом (0:3).

«Тоттенхэм» сражается за место в Лиге чемпионов, находясь на проходном четвертом месте. Для достижения поставленной цели клубу необходимо три очка. В минувших матчах они спокойно набирались, соперниками были «Бернли» (1:0) и сосед по городу «Арсенал» (3:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Норвича» насчитывает шесть игр

«Тоттенхэм» не проигрывает пять матчей кряду (три победы и две ничьих)

Пять из шести минувших очных встреч закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять из семи последних поединков «Тоттенхэма» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом гостей, которые намерены оформить очередную победу и окончательно закрепиться на четвертом месте в таблице. Предлагаем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.