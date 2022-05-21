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«Норвич Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

21 мая 2022, 00:00
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было не трудно, поэтому выставили коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону гостей. Сделать ставку на победу «шпор» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в победе хозяев, то ее можно взять по коэффициенту 11, в случае ничейного результата порадует коэффициент 6.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 10.50 5.80 1.28
Мелбет 9.52 5.41 1.35
1XBET 10.50 6.00 1.32
BetBoom 9.64 5.45 1.30

За тотал больше 3 предлагают коэффициент 1.68, тогда как ТМ 3 оценивается по коэффициенту 2.19. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Норвич Сити» без борьбы покидает АПЛ, команда набрала лишь 22 очка и замыкает турнирную таблицу. В последнем матче команда на выезде неожиданно отобрала очки у «Вулверхемптона» (1:1), а туром ранее разгромно уступила «Лестеру Сити» со счетом (0:3).

«Тоттенхэм» сражается за место в Лиге чемпионов, находясь на проходном четвертом месте. Для достижения поставленной цели клубу необходимо три очка. В минувших матчах они спокойно набирались, соперниками были «Бернли» (1:0) и сосед по городу «Арсенал» (3:0).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Норвича» насчитывает шесть игр
  • «Тоттенхэм» не проигрывает пять матчей кряду (три победы и две ничьих)
  • Пять из шести минувших очных встреч закончились результатом ТБ 2.5
  • Пять из семи последних поединков «Тоттенхэма» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом гостей, которые намерены оформить очередную победу и окончательно закрепиться на четвертом месте в таблице. Предлагаем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
21 мая в 07:02
Победа команды "Тоттенхэма" с Азиатской форой -1,25 в этом матче.
shlomo2
shlomo2
21 мая в 07:01
Шпоры выиграют этот матч
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