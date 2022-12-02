Англия – Сенегал. Прогноз на матч чемпионата мира (04.12.2022)

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вчера, 16:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают огромное предпочтение сборной Англии. На победу команды линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9, а победа Сенегала принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.4.

Форма команд

Сборная Англии уверенно сыграла в группе и выиграла ее, набрав семь очков. Теперь для подопечных Саутгейта начинается настоящий турнир и вылет в 1/8 финала станет настоящим провалом. В матче с Сенегалом, европейцы являются большим фаворитом, но недооценивать соперника не стоит, ведь он очень силен в физическом плане. Два последних поединка сборной Англии завершились победой над Уэльсом (3:0) и ничьей с США (0:0).

Сборная Сенегала уже выполнила свой план на этот турнир, выйдя из очень непростой группы, оставив позади себя Эквадор. Теперь африканская сборная может играть без груза ответственности, что может сыграть им на руку. За вылет от Англии коллектив никто не осудит, а в случае прохода футболисты станут национальными героями. В прошлой игре сборная Сенегала выиграла у Эквадора (2:1), а ранее оказалась сильнее Катара (3:1).

Информация для ставок

Англия выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей Сенегала завершились исходом «обе забьют»

Сенегал одержал шесть побед в десяти последних встречах

Сборные не встречались ранее между собой

Прогноз

Предполагаем, что матч будет интересный, а отличиться голами смогут оба коллектива, несмотря на статус аутсайдера у Сенегала. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.