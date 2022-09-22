Армения – Украина. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

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вчера, 10:33

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.55. Поверить в успех Армении можно по 7.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.77.

Форма команд

Сборная Армении не смогла составить конкуренцию другим сборным в своей группе и после четырех туров набрала всего три очка, занимая последнее место. Команда отстает от Ирландии на один балл и будет бороться с ней за право остаться в дивизионе B. Два последних матча Армении завершились поражениями от Шотландии (1:4) и Украины (0:3).

Украина поражением в последнем туре Лиги Наций усложнила себе ситуацию с победой в квартете и теперь вынуждена побеждать в оставшихся двух поединках. Коллектив занимает второе место с семью баллами и на два очка отстают от лидера. В прошлой игре сборная Украины крупно проиграла Шотландии (0:3), а ранее разошлась миром с Ирландией (1:1).

Информация для ставок

Армения проиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч Украины закончились исходом «обе забьют — нет»

Украина выиграл пять из семи последних поединков с Арменией

Пять последних матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе сборные решают свои локальные задачи в этом турнире, поэтому гостям не будет легко с Арменией. Тем не менее, предполагаем, что Украина сможет одержать победу в 1-2 мяча, а сделать ставку на нее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.