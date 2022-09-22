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Армения – Украина. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

вчера, 10:33
Мхитарян Генрих

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.55. Поверить в успех Армении можно по 7.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.074.061.51
Лига Ставок 6.60 4.10 1.54
Мелбет 6.90 4.20 1.48
1XBET 6.90 4.20 1.48

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.77.

Форма команд

Сборная Армении не смогла составить конкуренцию другим сборным в своей группе и после четырех туров набрала всего три очка, занимая последнее место. Команда отстает от Ирландии на один балл и будет бороться с ней за право остаться в дивизионе B. Два последних матча Армении завершились поражениями от Шотландии (1:4) и Украины (0:3).

Украина поражением в последнем туре Лиги Наций усложнила себе ситуацию с победой в квартете и теперь вынуждена побеждать в оставшихся двух поединках. Коллектив занимает второе место с семью баллами и на два очка отстают от лидера. В прошлой игре сборная Украины крупно проиграла Шотландии (0:3), а ранее разошлась миром с Ирландией (1:1).

Информация для ставок

  • Армения проиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних встреч Украины закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Украина выиграл пять из семи последних поединков с Арменией
  • Пять последних матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе сборные решают свои локальные задачи в этом турнире, поэтому гостям не будет легко с Арменией. Тем не менее, предполагаем, что Украина сможет одержать победу в 1-2 мяча, а сделать ставку на нее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.55 1.82 2.08 1.43 2.97
Лига Ставок 2.40 1.55 1.74 2.06 1.39 2.95
Мелбет 1.81 2.06
1XBET 1.81 2.06
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:40
Армения может и не проиграть....
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